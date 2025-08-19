Lễ Khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Tô Lâm - Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam; Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Nhà nước; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Các đại biểu tham dự buổi lễ tại điểm cầu Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, tiết kiệm chi phí và thời gian điều trị của người bệnh

Trong số 80 điểm khởi công và khánh thành có 9 điểm cầu trực tiếp được kết nối toàn quốc, và sự kiện Khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 vinh dự là 1 trong 9 điểm cầu - minh chứng cho tầm vóc, ý nghĩa và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cấp lãnh đạo đối với công trình y tế đặc biệt này.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm hỏi sức khỏe người bệnh

Tại buổi lễ, phóng sự “Dấu ấn công trình Bệnh viện Ung bướu Nghệ An Giai đoạn 2” tái hiện hành trình 15 năm hình thành và phát triển của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, đồng thời cũng là một lát cắt xúc động, chân thực về những nỗ lực không ngừng nghỉ, về sự hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ cán bộ, y bác sĩ - những người đã viết nên hành trình ấy bằng trí tuệ, tâm huyết và trái tim nhân hậu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2. Đây không chỉ là dấu mốc khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới, mà còn là hình ảnh biểu tượng của sự gắn kết giữa ý Đảng - lòng dân - và khát vọng phụng sự vì sức khỏe cộng đồng

Cách đây 15 năm, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An ra đời là một bước tiến quan trọng, đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong công tác khám và điều trị ung thư tại tỉnh nhà. Thời điểm đó, ung thư được xem như là “án tử” khi mắc bệnh. Khi mới đi vào hoạt động, Bệnh viện phải đối mặt với vô vàn gian khó, với quy mô 50 giường bệnh, 50 biên chế, cơ sở vật chất chỉ có vỏn vẹn 2 dãy nhà cấp 4 lợp mái tôn, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nghèo nàn, đến nay đã xây dựng và lớn mạnh để khẳng định được vai trò là Bệnh viện tuyến cuối - Tuyến chuyên khoa sâu về ung bướu của khu vực Bắc Trung Bộ, với trên 85% kỹ thuật ngang tầm tuyến Trung ương, gần 500 đề tài nghiên cứu khoa học, 21 giải thưởng sáng tạo khoa học, đội ngũ Y bác sĩ giàu y đức, sáng y thuật, có nhiều biện pháp, kỹ thuật mới áp dụng trong khám chữa bệnh.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 đặt tại Km456, Quốc lộ 1A, phường Vinh Hưng, có tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh. Công trình khởi công từ tháng 1/2023, hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu tháng 6/2025, được xếp vào dự án nhóm A, trọng điểm vùng Bắc Trung Bộ

Bệnh viện được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại như hệ thống xạ trị Synergy Platform, PET/CT, SPECT/CT, MRI 1.5 Tesla, CLVT 128 lát cắt, cùng 16 phòng mổ đạt chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn. Đơn vị đã triển khai gần 700 kỹ thuật chuyên sâu, bao gồm hóa trị cá thể hóa, điều trị đích, miễn dịch và xạ trị gia tốc

Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu của nhân dân, dự án xây dựng Bệnh viên Ung bướu với tổng mức đầu tư 1.689 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 430 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 1.259 tỷ đồng, quy mô hơn 1.000 giường bệnh, hệ thống trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế đã hoàn thành với tinh thần khẩn trương, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối và vượt tiến độ theo yêu cầu. Dự án không chỉ là sự tăng cường cơ sở vật chất, quy mô giường bệnh mà quan trọng hơn là nâng tầm hoạt động, mở rộng các lĩnh vực điều trị, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh chuyên sâu, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, giảm áp lực bệnh nhân nặng phải chuyển tuyến trên, tiết kiệm chi phí và thời gian điều trị của người bệnh.

Bệnh viện có gần 1.100 cán bộ, trong đó nhiều chuyên gia trình độ cao, được đào tạo trong và ngoài nước

Qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, với đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia, cơ sở vật chất hoàn thiện, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã trở thành một điểm sáng của ngành Y tế Nghệ An và khu vực, tạo dựng niềm tin vững chắc cho nhân dân tỉnh Nghệ An, các tỉnh lân cận như: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thanh Hóa... và nhân dân nước bạn Lào anh em.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương về việc tổ chức Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình quy mô lớn chào mừng 80 năm quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam trên phạm vi toàn quốc, đây là sự kiện chính trị quan trọng, vừa truyền cảm hứng để các tỉnh, thành phố trên cả nước cùng nỗ lực vươn lên, vừa thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, tự lực, tự cường, chủ động phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển đất nước bằng nội lực sẵn có, vững mạnh về kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh, đường lối đối ngoại rộng mở, với phương châm “cùng thắng ” với tất cả bạn bè quốc tế. Qua đó, phản ánh sinh động, chân thực sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chủ trương đúng đắn của Trung ương Đảng mà đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thể hiện niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào của những người dân trực tiếp thụ hưởng các thành quả trên cả nước.

Tại Nghệ An, nằm trong chuỗi sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của cả nước, tổ chức khánh thành Công trình xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, giai đoạn 2 là minh chứng sống động về sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh Nghệ An nhằm thực hiện sứ mệnh lịch sử được xác lập từ lúc khai sinh “phụng sự nhân dân, vì nhân dân”, mà cụ thể là vì sức khỏe cộng đồng, của Nhân dân; sự kiện quan trọng này sẽ tạo thế và lực mới để chúng ta cùng vững tin bước vào kỷ nguyên mới “giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và thịnh vượng”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trưởng phòng phòng Tài chính – Kế toán, Bệnh viện Ung bướu Phan Thị Anh Yến đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng Bệnh viện Ung bướu giai đoạn 2 và phát triển Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trở thành bệnh viện tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 cá nhân thuộc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2

Các địa phương khai thác tối đa lợi thế của các dự án để đầu tư quy hoạch, phát triển không gian, hạ tầng mới nhằm thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội địa phương

Phát biểu tại điểm cầu Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, chúng ta đang thần tốc thực hiện các mục tiêu của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), với tinh thần Đảng chỉ đạo, Quốc hội thống nhất, Nhân dân đồng tình. Chúng ta chỉ bàn làm, không bàn lùi, tiếp tục đổi mới tư duy hành động quyết liệt hơn, triển khai nhiều quyết sách đồng bộ, xây dựng chính quyền 2 cấp, tập trung phát triển kinh tế, tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số các năm tiếp theo.

Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, các Bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn đã có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tích cực đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để khắc phục các khó khăn, thời tiết bất lợi, làm việc không kể ngày đêm, huy động đủ nguồn lực, thiết bị và máy móc, nghiên cứu, áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật để đưa các Dự án hoàn thành và đưa vào khai thác, nỗ lực cố gắng của các địa phương vượt qua các rào cản về thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục để triển khai khởi công hàng loạt các công trình, dự án.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội được khánh thành, khởi công hôm nay mang nhiều ý nghĩa chiến lược, trong việc "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" hạ tầng chiến lược của Quốc gia. Đồng thời hy vọng sẽ có thêm các công trình mới, được nhiều không gian văn hoá - xã hội sáng tạo để nhân dân được thụ hưởng ngày càng nhiều.

Để nhanh chóng đưa các công trình vào khai thác, sử dụng, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và với tinh thần các dự án càng sớm triển khai thì càng hiệu quả, không đội vốn, không kéo dài, nhân dân vui mừng, xã hội phấn khởi, địa phương và đất nước phát triển, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị liên quan tổ chức quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng các công trình, dự án đã khánh thành hôm nay bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Các địa phương khai thác tối đa lợi thế của các dự án để đầu tư quy hoạch, phát triển không gian, hạ tầng mới nhằm thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của người dân, nhất là các gia đình đã nhường đất cho dự án.

Các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ pháp lý, đầu tư trang thiết bị, nhân lực, nguồn lực, khẩn trương giải quyết các điều kiện thủ tục hành chính cần thiết để nhanh chóng triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ, nâng cao chất lượng đã cam kết, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Các cấp, các ngành đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực để "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" và tăng cường kiểm tra, giám sát. Tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà cho người dân và doanh nghiệp. Bảo đảm phân công "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, để "3 dễ": Dễ kiểm tra, dễ đôn đốc, dễ đánh giá.

Việc triển khai các dự án trên tinh thần "3 có" và "2 không", trong đó "3 có": Có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp và "2 không": Không tham nhũng, tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của Nhân dân. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là khi gặp khó khăn, vướng mắc thì cần nêu cao tinh thần đoàn kết, "tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó" và báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý, giải quyết.

Cùng với đó, nêu cao tinh thần đoàn kết, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Tranh thủ sự ủng hộ, vào cuộc của Nhân dân. Phát động các phong trào thi đua, tạo không khí hăng say làm việc, khắc họa gương người tốt, việc tốt trên công trường. Thực hiện khen thưởng kịp thời nhưng kỷ luật nghiêm minh, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng thi công, an toàn lao động, vệ sinh môi trường đã được quy định…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết: Với sự nỗ lực phấn đấu của các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, hôm nay trên khắp mọi miền Tổ quốc tổ chức Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố. Trong đó, khởi công 161 dự án; khánh thành 89 dự án. Tổng mức đầu tư các dự án là 1.280.000 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% và 121 dự án vốn khác với 802.000 tỷ đồng, chiếm 63% (trong đó có 5 dự án FDI với 54.000 tỷ đồng). Hôm nay tại đây, chúng ta tự hào khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đạt top 10 thế giới, là công trình có kết cấu siêu trường, siêu trọng, thời gian thi công chỉ hơn 10 tháng do Vingroup đầu tư, cùng nhiều công trình tiêu biểu khác như: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Trung tâm tài chính quốc tế Saigon; khởi công 21 dự án nhà ở xã hội với khoảng 11.500 căn tại nhiều tỉnh, thành,... Việc khánh thành, khởi công các dự án hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới - “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn