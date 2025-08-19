Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào Hồi 10h ngày 19/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,5–22,5°N; 106,4–107,4°E. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/h).

Dự báo 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu

Dưới tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) trong ngày và đêm 19/8 còn có mưa dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7–8.

Thông tin dự báo mưa lớn và nguy cơ sạt lở đất ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá sẽ được cập nhật trong các bản tin dự báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm tiếp theo.

