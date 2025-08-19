Myanmar đóng cửa khẩu Cầu hữu nghị Thái Lan - Myanmar số 2

Chính quyền huyện Myawaddy, thuộc bang Kayin ngày hôm qua (18/8) đã đóng cửa khẩu Cầu hữu nghị Thái Lan - Myanmar số 2, dừng hoạt động thương mại biên mậu cũng như không cho phép các phương tiện lớn qua lại cửa khẩu.

Truyền thông Thái Lan cho biết thêm, động thái này của chính phủ Myanmar nhằm tăng cường kiểm soát thương mại biên mậu và hạn chế ảnh hưởng của các nhóm vũ trang tại khu vực.

Cầu hữu nghị Thái Lan - Myanmar số 2. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Cầu hữu nghị Thái Lan - Myanmar số 2 là tuyến trao đổi thương mại biên mậu quan trọng giữa hai nước. Giá trị kim ngạch thương mại trao đổi ước tính lên tới hơn 100 tỷ baht/năm (tương đương khoảng 3 tỷ USD/năm). Việc Myanmar đóng cửa khẩu gây ra sự gián đoạn lớn cho hoạt động của các công ty vận tải và thương nhân hai nước.

Trước tình hình này, Phòng thương mại tỉnh Tak của Thái Lan đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp ngày hôm qua để thảo luận, đánh giá về những tác động của việc đóng cửa khẩu. Cơ quan này cũng đã đề xuất Bộ Thương mại Thái Lan khẩn trương đối thoại, đàm phán với chính phủ Myanmar để tìm kiếm giải pháp.

Cầu Hữu nghị Thái Lan - Myanmar số 1, kết nối huyện Maesot của Thái Lan với huyện Myawaddy của Myanmar vẫn hoạt động, song chỉ phục vụ người đi bộ và trao đổi thương mại ở quy mô nhỏ.

