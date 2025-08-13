Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Video

Nóng: Anh Thái Khắc Thành - người bị tòa tuyên 6 năm tù vì nuôi, bán 13 con gà lôi - đã về đến nhà

Ghi nhận của phóng viên vào lúc 16h45 ngày 13-8, anh Thái Khắc Thành - người được tại ngoại sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên 6 năm tù vì nuôi, bán 13 con gà lôi đã về đến quê nhà ở xã Đô Lương, Nghệ An trong niềm vui của gia đình và bà con hàng xóm.

Tác giả: Doãn Hòa - Thân Hoàng - Chế Thân

Nguồn tin: tuoitre.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: Thái Khắc Thành ,Nghệ An ,gà lôi

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP