Nóng: Anh Thái Khắc Thành - người bị tòa tuyên 6 năm tù vì nuôi, bán 13 con gà lôi - đã về đến nhà

Video

Ghi nhận của phóng viên vào lúc 16h45 ngày 13-8, anh Thái Khắc Thành - người được tại ngoại sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên 6 năm tù vì nuôi, bán 13 con gà lôi đã về đến quê nhà ở xã Đô Lương, Nghệ An trong niềm vui của gia đình và bà con hàng xóm.