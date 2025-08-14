Clip người đàn ông tấn công CSGT sau khi gây tai nạn rồi bỏ trốn

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng ngày hôm nay (14/8), trên QL1D thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai). Cụ thể vào khoảng 7h40' sáng, tổ tuần tra CSGT khu vực 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) đang làm nhiệm vụ tại ngã 5 đường Tây Sơn (P. Quy Nhơn Nam) nhận tin báo có vụ va chạm giao thông trên QL1D.

Tại hiện trường vụ tai nạn nạn chỉ thấy xe máy mang BKS 77L2 - 403.03 của chị H.T.H.N (25 tuổi, ở P. Quy Nhơn Bắc) bị ngã giữa đường. Còn người đàn ông điều khiển xe máy liên quan tai nạn đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Thông tin trên Thanh Niên, Trung tá Đào Văn Đông, Tổ trưởng tổ tuần tra đi xác minh và phân công 2 chiến sĩ ở lại bảo vệ hiện trường. Nhận được tin báo từ người dân phát hiện người đàn ông liên quan vụ tai nạn nói trên đang đi bộ cách hiện trường khoảng 200 m, Trung tá Đông điều khiển mô tô đặc chủng tiếp cận, yêu cầu người này quay lại làm việc.

Tuy nhiên thay vì hợp tác, người đàn ông này bất ngờ dùng tay tấn công CSGT, rồi dùng chân đạp đổ xe mô tô.

Your browser does not support the video tag.

Tổ công tác ngay lập tức tiếp cận, hỗ trợ khống chế người đàn ông, đưa về trụ sở Công an P.Quy Nhơn Nam. Người đàn ông được xác định là Ngô Văn Đức (32 tuổi, ở P.Quy Nhơn Nam).

Tại cơ quan điều tra, Đức khai sau khi xảy ra va chạm đã giấu xe máy mang BKS: 77FB - 3205 trong nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn rồi bỏ đi. Lực lượng chức năng sau đó thu giữ chiếc xe liên quan để phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an điều tra làm rõ.

Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn