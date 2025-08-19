Phản ứng của Thanh Hằng

Trong tập mới đây của Vietnam’s Next Top Model 2025, bà Trang Lê tuyên bố tìm ra thế hệ người mẫu mới, chuyên xử lý những bộ đồ khó. Nhà sản xuất chương trình nói: “Siêu mẫu Thanh Hằng không phải ngẫu nhiên có được vị trí hôm nay. Những bộ đồ của chị Hằng chẳng bộ nào dưới 30 kg. Có những bộ lên tới 200 kg. Nhưng khi ra sân khấu, mọi người có thấy chị Hằng nao núng không”.

Chia sẻ này ngay lập tức gây tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng việc Thanh Hằng catwalk với bộ đồ 200 kg là vô lý và khó có thể xảy ra. Dân mạng còn "truy tìm" bộ cánh nặng 200 kg mà Thanh Hằng từng trình diễn. Không ít ý kiến cho rằng bà Trang Lê nhầm lẫn thông tin.

Thanh Hằng gây tranh luận. Ảnh: FBNV.

Tới tối 18/8, Thanh Hằng có động thái đầu tiên liên quan tới vụ việc. Người mẫu đăng một bức ảnh chế phong cách hài hước trên trang cá nhân kèm chú thích: “200 kg là sao nữa chị Trang Lê ơi. Em gánh chị còng lưng”.

Bài đăng của Thanh Hằng được chú ý, kéo theo nhiều bình luận.

Từ khi lên sóng, Vietnam’s Next Top Model liên tục gây tranh cãi. Trong tập 1, chương trình gây bàn tán xôn xao mạng xã hội về thử thách treo mình trên dây để chụp hình của Thanh Hằng và dàn thí sinh. Tiếp đó, ê-kíp sản xuất chương trình lên tiếng xin lỗi vì ghi thông tin gây hiểu nhầm về Nam Trung.

Trong một video của tập 1 ghi lại cảnh Nam Trung đứng trên cao để kiểm tra góc máy và độ an toàn cho thử thách, ê-kíp biên tập đã dùng cụm từ “thị phạm” để miêu tả công việc của chuyên gia trang điểm này. Trong khi đó, vai trò của Nam Trung trong chương trình là giám khảo, giám đốc sáng tạo kiêm chuyên gia trang điểm.

