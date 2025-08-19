Gây án tại Đà Nẵng, 2 đối tượng người Trung Quốc đang bỏ trốn về nước thì bị bắt

Ngày 19-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, lực lượng công an nhận được tin báo về vụ trộm cắp tại một căn nhà trên đường Lê Quang Đạo, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Hai đối tượng người Trung Quốc tại cơ quan công an

Người báo tin là chị L.T.T.Tr. (trú tại xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) và bạn trai L. P. (quốc tịch Trung Quốc).

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 16-8, khi trở về nhà sau giờ làm việc, chị Tr. và bạn trai phát hiện tầng 2 bị xáo trộn, nhiều tài sản giá trị bị mất, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng - gồm 400 triệu đồng tiền mặt, trang sức và túi xách hàng hiệu.

Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng khẩn trương phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy vết.

Chỉ sau 6 giờ, đến 21 giờ cùng ngày, Tổ công tác đã phát hiện và phối hợp với Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc - gồm Xia Feiyang (SN 2006) và Zhang Haoran (SN 2008) - khi đang trên đường ra sân bay Đà Nẵng để bỏ trốn về nước.

Lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ tang vật, bao gồm số tiền, trang sức và túi xách bị lấy trộm.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng trên khai nhận đã bàn bạc với Wang Meng (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc, đang bỏ trốn) tổ chức thực hiện vụ trộm với kế hoạch tinh vi. Trong đó, Wang Meng giữ vai trò cầm đầu.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Công an đang truy bắt đối tượng chủ mưu Wang Meng, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.

