V.League tăng giá chóng mặt, vươn lên top 3 giải hàng đầu Đông Nam Á

V.League liên tục tăng giá trị trên Transfermarkt - Ảnh: Phan Tùng

Chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi chính thức mở cửa thị trường chuyển nhượng, V.League đã tăng hơn 10 triệu euro, theo Transfermarkt. Trang web thống kê nổi tiếng này định giá giải VĐQG Việt Nam đạt ngưỡng 53,74 triệu euro vào ngày 18/8.

Cùng thời điểm, Transfermarkt cũng tiến hành xếp hạng 9 giải vô địch quốc gia tại Đông Nam Á. Theo đó, Thai League (giải VĐQG Thái Lan) có giá trị số 1 khu vực với tổng số chạm mốc 76,84 triệu euro. Đứng thứ 2 là Indonesia, với 18 đội tham dự giải đang sở hữu số lượng cầu thủ được Transfermarkt định giá 71,54 triệu euro.

Xếp thứ 3 trong danh sách chính là V.League. Cần nói thêm, giải bóng đá số 1 Việt Nam chỉ có 14 đội tham dự. Con số này ít hơn 2 CLB so với Thai League và 4 đội nếu đối chiếu với Indonesia. Nếu V.League có số lượng tương đương, giá trị của giải đấu hứa hẹn sẽ xấp xỉ hoặc thậm chí cao hơn so với Thai League hay Indonesia Super League.

Cho đến hiện tại, V.League vẫn chưa khép lại thị trường chuyển nhượng. Phải đến hết vòng 3, kỳ mua sắm giai đoạn 1 mới khép lại. Khi ấy rất có thể giá trị của V.League được định lượng thông qua các cầu thủ trên hệ thống của Transfermarkt sẽ còn tăng hơn nữa.

Xếp phía dưới V.League trên BXH là Malaysia Super League (51,09 triệu euro), Singapore Premier League (19,01 triệu euro), Myanmar National League (17,43 triệu euro), Cambodia League (giải VĐQG Campuchia - 15,99 triệu euro), Philippines League (7,93 triệu euro) và Laos League 1 (5,17 triệu euro).

Cũng theo Transfermarkt, V.League và Myanmar National League là 2 giải đấu ghi nhận mức tăng trưởng lớn nhất. Nếu như giải đấu số 1 Việt Nam tăng 10,81 triệu euro tính từ tháng 12/2024 thì cùng giai đoạn, giải VĐQG Myanmar cũng tăng 12,75 triệu euro.

Tác giả: Vy Cầm

Nguồn tin: bongdaplus.vn