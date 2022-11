Shark Thủy lên tiếng sau khi các trung tâm Anh ngữ bị giáo viên tố nợ lương, phụ huynh đòi tiền

Apax Holding: Nợ phải trả gấp đôi vốn tự có Về sức khỏe kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 vừa được công bố, lũy kế ba quý đầu năm 2022 Apax Holdings ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.040 tỉ đồng, sụt giảm gần 25% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi giá vốn và các chi phí, doanh nghiệp chỉ còn giữ lại khoản lãi ròng sau thuế xấp xỉ 24 tỉ đồng, dù vậy kết quả này vẫn cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước - khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Dựa vào báo cáo tài chính cũng có thể thấy tính đến cuối quý 3 năm nay doanh nghiệp đang gánh khoản nợ ngắn hạn phải trả người lao động hơn 55,8 tỉ đồng, tăng hơn 330 triệu đồng so với hồi đầu năm. Tổng khoản nợ phải trả của doanh nghiệp đang nằm mức trên 3.190 tỉ đồng, nhiều hơn gấp đôi so với vốn chủ sở hữu (xấp xỉ 1.618 tỉ đồng). Điều này cho thấy doanh nghiệp đang có vốn chủ sở hữu khá mỏng, hoạt động kinh doanh chủ yếu phụ thuộc vào nguồn tiền vay nợ. Tính đến cuối quý 3 năm nay, khối tài sản của Apax Holdings đạt mốc 4.808 tỉ đồng, tăng 4% so với hồi đầu năm. Trong lúc thị trường chứng khoán gặp nhiều khó khăn, khép lại phiên giao dịch hôm nay mã IBC của Apax Holding tạm thời giảm xuống giá sàn 16.950 đồng/cổ phiếu, tương đương giảm 25% trong vòng một năm nay.