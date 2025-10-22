Nam sinh thoát chết sau khi bị thanh sắt đâm xuyên đầu

Ngày 22/10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) thông tin vừa cấp cứu thành công nam sinh bị thanh sắt đâm xuyên thấu vùng đầu nghiêm trọng.

Tai nạn xảy ra vào đêm Trung thu tại tỉnh Nghệ An. Ngay sau tai nạn, nam sinh được đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu. Tại đây các bác sĩ đã kịp thời cắt ngắn thanh sắt dài 3 mét đâm xuyên qua đầu, cố định dị vật, cầm máu tạm thời, tạo điều kiện an toàn cho việc chuyển tuyến.

Tuy nhiên việc vận chuyển người bệnh vô cùng khó khăn do dị vật xuyên chéo qua đầu, cổ khiến bệnh nhân không thể nằm thẳng hoặc ngửa đầu trong suốt cả hành trình hơn 300km ra Hà Nội để tránh chảy máu hay tổn thương nặng thêm.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật lấy thanh sắt đâm xuyên qua đầu cho nam sinh 16 tuổi - Ảnh: BVCC

Khi tiếp nhận tại phòng khám cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phần thanh sắt dài khoảng 50cm vẫn còn cắm xuyên trên mặt. Hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy dị vật đi từ đầu mũi xuyên qua vòm cứng, xương ổ răng hàm phải, nền cổ rồi xuyên ra sau gáy, đường đi của dị vật cực kỳ nguy hiểm có thể tổn thương mạch máu lớn gây chảy máu ồ ạt hoặc liệt mặt vĩnh viễn.

Bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ cấp cứu, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động nhiều chuyên khoa cùng tham gia hội chẩn.

Sau hội chẩn các bác sĩ thống nhất phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật xuyên vùng mặt - cổ. Do dị vật đâm xuyên qua mặt, chèn giữa ổ miệng gây vỡ nát xương hàm và chảy máu nhiều, các bác sĩ đã phối hợp tiến hành lấy bỏ dị vật và xử lý vết thương hàm mặt của bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Khoa Phẫu thuật hàm mặt - Tạo hình và thẩm mỹ bệnh viện, cho hay thanh sắt khi được rút ra phải cẩn thận từ từ từng milimet sau khi tình trạng tổn thương vùng mặt và huyết động của người bệnh đã được kiểm soát hoàn toàn.

"Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể gây vỡ mạch máu lớn hoặc tổn thương thần kinh mặt của người bệnh. Các bác sĩ không chỉ đảm bảo việc lấy dị vật an toàn, giữ được tính mạng cho người bệnh, mà còn bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và chức năng vùng mặt. Nhờ đó, bệnh nhân không chỉ thoát khỏi "cửa tử" mà còn có cơ hội hồi phục gần như toàn vẹn về thẩm mỹ và chức năng vận động khuôn mặt", bác sĩ Hà thông tin.

Sau hơn một giờ phẫu thuật, thanh sắt được lấy ra an toàn, các tổn thương hàm mặt được các bác sĩ cố định xương và xử trí triệt để vết thương, người bệnh bảo tồn được khuôn mặt và vượt qua tình huống nguy kịch trong gang tấc.

Hiện nam sinh đã tỉnh táo, vết thương khô, tiến triển tích cực. Các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp "cực kỳ may mắn", bởi chỉ cần thanh sắt đi lệch vài centimet là hậu quả vô cùng khó lường.

Bác sĩ Tô Tuấn Linh, khoa phẫu thuật hàm mặt - tạo hình và thẩm mỹ bệnh viện, khuyến cáo trong trường hợp khi gặp tai nạn có dị vật đâm xuyên vùng cổ mặt, tuyệt đối không được rút dị vật ra ngay tại hiện trường nếu không có đủ trình độ chuyên môn và cơ sở vật chất hỗ trợ.

Đồng thời cần sơ cứu cố định tạm thời dị vật và đưa nạn nhân tới ngay cơ sở y tế có đầy đủ các chuyên khoa sâu về lĩnh vực gây mê hồi sức và phẫu thuật.

Tác giả: Nguyễn Hà

Nguồn tin: Báo VOV