Nghệ An: Cành, lá cây tập kết quá lâu biến đường D3 thành bãi rác tự phát

Kể từ khi cành, lá cây đổ gãy do mưa bão được tập kết tạm tại tuyến đường D3, phường Vinh Hưng (Nghệ An), khu vực này đã biến thành bãi rác lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Điểm tập kết rác gây ảnh hưởng đến môi trường.

Ghi nhận của PV cho thấy, hai bên đường hàng loạt túi bóng đựng rác sinh hoạt, các vật dụng gia đình vứt bỏ la liệt; cành, lá cây xanh đổ gãy mang về tập kết cao hơn 3m. Trong khi đây là tuyến đường có lưu lượng người tham gia giao thông qua lại khá đông đúc.

Cành, lá cây xanh đổ gãy mang về tập kết cao hơn 3m.

Ông Bùi Quang Vinh, phường Vinh Hưng cho biết: Từ khi cành, lá cây được tập kết tại đường D3, nhiều người dân thiếu ý thức đã tiện tay vứt thêm rác thải sinh hoạt, khiến khu vực này trở thành điểm tập kết rác tự phát. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi nhặng bu đầy. Gần đây, sau mưa bão khiến cây cối gãy đổ, lượng rác càng nhiều, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Khi trời mưa, nước ngập úng khiến tình trạng càng thêm ô nhiễm. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý dứt điểm, lâu dài.

Hai bên đường hàng loạt túi bóng đựng rác sinh hoạt, các vật dụng gia đình vứt bỏ la liệt.

Đại diện Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An cho biết, lượng cành, lá cây khô chưa được vận chuyển ra bãi tập kết vì dễ gây cháy, việc tập kết tại chỗ chỉ là giải pháp tạm thời, chờ xin ý kiến của tỉnh.

Tuy nhiên, được biết, UBND phường Vinh Hưng đã yêu cầu Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An thu gom, vận chuyển toàn bộ cành, lá cây ra khỏi đường D3 trước ngày 20/9/2025. Nhưng đến nay, dù đã quá thời hạn, khối lượng cành, lá vẫn chưa được xử lý.

Thực tế, khu vực tập kết này đã hai lần xảy ra cháy, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng hạ tầng kỹ thuật, mỹ quan đô thị và đời sống người dân.

Một số hình ảnh PV Báo Công lý ghi nhận tại khu vực đường D3, phường Vinh Hưng:

Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp xử lý triệt để, lâu dài.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn