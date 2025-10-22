Lộ diện HLV mới của tuyển Thái Lan?

Anthony Hudson có thể là HLV mới của tuyển Thái Lan.

Chiến lược gia 44 tuổi người Anh được xem là lựa chọn phù hợp cho chiếc ghế nóng của “Voi chiến”. Nhiệm vụ trước mắt của ông là dẫn dắt tuyển Thái Lan hoàn tất hai trận còn lại tại vòng loại Asian Cup 2027, với mục tiêu bắt buộc là giành vé dự vòng chung kết.

Trước khi được nhắm cho vị trí HLV trưởng tuyển Thái Lan, ông Hudson giữ chức Giám đốc Kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Trong quá khứ, ông Hudson từng dẫn dắt tuyển New Zealand dự vòng play-off tranh vé dự World Cup 2018, đồng thời có quãng thời gian làm HLV tạm quyền tuyển Mỹ giai đoạn 2022–2023.

Đến Thái Lan vào đầu năm 2025, chiến lược gia 44 tuổi này từng dẫn dắt BG Pathum United với tỷ lệ thắng hơn 58%, trước khi được FAT bổ nhiệm làm Giám đốc Kỹ thuật vào tháng 6.

Theo kế hoạch, ông Hudson sẽ có trận ra mắt khi Thái Lan đá giao hữu với Singapore ngày 13/11, trước khi hành quân đến sân của Sri Lanka ngày 18/11 ở lượt thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027.

Trận đấu cuối cùng vòng loại gặp Turkmenistan trên sân nhà vào ngày 31/3/2026 được xem là bài kiểm tra quan trọng đầu tiên của nhà cầm quân người Anh.

Hôm 21/10, FAT thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Masatada Ishii với lý do “đổi mới đội ngũ huấn luyện để phù hợp với định hướng phát triển mới”.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn