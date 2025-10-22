10 linh vật phong thủy mang lại may mắn và giàu có cho gia chủ

Trong đó, 10 linh vật này được xem là “thần hộ mệnh” giúp mang lại thịnh vượng và giàu sang cho gia chủ.

Bể cá – biểu tượng của thịnh vượng

Trong phong thủy, “núi tượng trưng cho sự giàu sang, nước tượng trưng cho sự thịnh vượng.” Vì vậy, bể cá là vật phẩm chứa đựng luồng khí phú quý mạnh mẽ. Tuy nhiên, nước cũng là “con dao hai lưỡi”. Nếu đặt sai vị trí, bể cá có thể khiến tài lộc tiêu tan hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, nên tham khảo ý kiến của chuyên gia phong thủy để xác định hướng đặt phù hợp, tránh phạm vào đại kỵ.





Thần Tài – linh vật chiêu tài kinh điển

Thần Tài là linh vật phổ biến nhất trong mỗi gia đình, được chia thành Thần Tài Văn (cầu tài lộc, buôn bán thuận lợi) và Thần Tài Võ (Quan Công – trừ tà, bảo hộ của cải).

Nguyên tắc quan trọng là Thần Tài phải quay mặt ra cửa chính, giúp “đón tài khí vào nhà”. Nếu thờ cúng sai cách, Thần Tài có thể phản tác dụng, gây thất thoát tiền của hoặc công việc trì trệ.

Cậu bé mang tài lộc – biểu tượng của sự sung túc

Đúng như tên gọi, linh vật này giúp thu hút của cải và vận may. Tuy nhiên, nó chỉ phát huy tác dụng khi trong nhà có đàn ông chưa lập gia đình. Phụ nữ hoặc người đã kết hôn nên hạn chế sử dụng.

Theo phong thủy, đặt trong phòng tắm hoặc gần nguồn nước sẽ tăng cường khả năng hút tài khí. Vật phẩm chỉ nên sử dụng trong vòng một năm, sau đó nên thay mới để duy trì năng lượng.

Pha lê – hút năng lượng tích cực

Pha lê tự nhiên được xem là loại đá quý mang năng lượng mạnh mẽ nhất. Đặt pha lê tại khu vực sao bệnh tật hoặc sao tai ương sẽ giúp xua đuổi điều xấu, biến hung thành cát, thậm chí chuyển bệnh tật thành tài lộc. Ngoài ra, pha lê còn giúp làm sạch không khí và tăng cường vượng khí cho ngôi nhà.





Thỏi vàng – tụ tài, giữ lộc

Thỏi vàng là vật phẩm chiêu tài truyền thống của người Trung Hoa. Gia chủ nên đặt một cặp thỏi vàng ở bệ cửa sổ hoặc góc đối diện cửa chính.

Cửa sổ càng lớn, tài khí càng mạnh. Góc chéo cửa chính là “vị trí tài lộc”, nơi năng lượng hội tụ. Hai thỏi vàng đặt tại đây sẽ giúp giữ vững và nhân đôi vận may tài chính.

Sư tử đá – trấn trạch, xua tà khí

Từ xưa, sư tử đá được xem là linh thú bảo vệ quyền lực và tài sản. Đặt một cặp sư tử đá ở trước cửa nhà giúp xua đuổi tà khí, tăng cường uy quyền và năng lượng dương.

Người làm nghề luật sư, nghệ sĩ, MC, diễn giả có thể đặt sư tử trong văn phòng để nâng cao danh tiếng và thu hút tài lộc.

Sư tử đồng – hóa giải sát khí

Khác với sư tử đá, sư tử đồng có khả năng hóa giải tà khí và bảo vệ ngôi nhà trước những yếu tố bất lợi như cột đèn, cây lớn đối diện cửa chính.

Theo ngũ hành, kim sinh thủy, nên vật phẩm này đặc biệt tốt cho người mệnh Thủy, giúp tăng cường vận may và thịnh vượng.

Tháp Văn Xương – tăng cường học vấn và sự nghiệp

Tháp Văn Xương là biểu tượng của trí tuệ và thành công trong học tập, thi cử. Gia đình có con đang đi học nên đặt tháp trên bàn học hoặc tủ sách, giúp trẻ tập trung, học giỏi và đỗ đạt cao. Người trưởng thành có thể đặt tháp trong văn phòng để thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.

Tỳ Hưu – linh thú giữ của, chiêu tài

Tỳ Hưu là linh vật có hình dáng uy nghi, không có hậu môn – biểu trưng cho việc chỉ thu tài lộc mà không thất thoát.

Đặc biệt phù hợp với người làm kinh doanh, bán hàng hoặc có thu nhập không ổn định. Đặt Tỳ Hưu quay đầu ra cửa chính hoặc cửa sổ giúp thu hút nguồn thu mới, song nên kết hợp cùng Long Thần Tọa để cân bằng tài khí.

Hồ lô đồng – hóa giải bệnh tật, củng cố hôn nhân

Hồ lô bằng đồng không chỉ giúp xua đuổi bệnh tật và tà khí, mà còn tăng cường tình cảm vợ chồng. Đặt một quả hồ lô bên giường ngủ giúp cải thiện mối quan hệ lứa đôi, bảo vệ sức khỏe cho trẻ nhỏ và người già trong nhà. Ngoài ra, hồ lô đồng còn là vật phẩm giúp cân bằng năng lượng âm dương, mang lại bình an và hạnh phúc cho cả gia đình.

Mỗi linh vật phong thủy đều mang năng lượng và công dụng riêng. Khi bày trí, cần chọn đúng vật phẩm, đúng hướng và đúng người sử dụng để đạt hiệu quả tối đa. Một chút tinh tế trong sắp đặt có thể giúp mở ra vận may, thu hút tài lộc và duy trì sự thịnh vượng lâu dài cho gia chủ.

