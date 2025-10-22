Smartphone siêu mỏng của Samsung mất giá kỷ lục

Chiếc Galaxy S25 Edge. Ảnh: PA.

Hơn 4 tháng từ lúc bán chính hãng tại Việt Nam, Galaxy S25 Edge giảm sâu khi được bán rộng rãi ở nhiều đại lý. Dòng điện thoại siêu mỏng tiên phong từ Samsung được niêm yết lần lượt ở mốc 30 và 33,5 triệu đồng. Khác biệt chủ yếu nằm ở dung lượng bộ nhớ trong. Sản phẩm xuất hiện giữa giai đoạn thị trường thấp điểm, được kỳ vọng giúp thương hiệu Hàn Quốc vực dậy doanh số flagship.

Tuy nhiên mới giữa vòng đời, thiết bị đã được đại lý giảm sốc hơn 30% giá gốc. Cụ thể, một đại lý có nhiều cửa hàng tại Hà Nội, TP.HCM niêm yết giá cho bản 12 GB RAM, 256 GB bộ nhớ trong từ 18,5 triệu đồng, thay vì 30 triệu ở 4 tháng trước, giảm 11,5 triệu đồng. Ở một số nhà bán lẻ lớn hơn, model này được niêm yết ở mốc 21-22 triệu đồng. Tương tự, bản bộ nhớ cao 512 GB cũng chỉ còn 20,7 triệu đồng, giảm 12,2 triệu đồng so với giá niêm yết.

Flagship Samsung có biên độ mất giá cao hơn iPhone. Tuy nhiên, S25 Edge vẫn là dòng máy giảm sâu nhất từng được ghi nhận ở thị trường Việt Nam. Các mẫu S Ultra thường được đại lý hạ tối đa 10 triệu đồng, sau nửa năm ra mắt. Trong khi đó, máy siêu mỏng mới phát hành hồi tháng 5, hiện đã hạ hơn 11 triệu.

Giá Galaxy S25 Edge giảm 11-12 triệu đồng sau vài tháng.

Việc hãng điều chỉnh giá bán thiết bị cũng là cơ hội để khách hàng có nhu cầu dễ dàng sở hữu. Tuy nhiên, chiến lược này ảnh hưởng đến khách hàng mua sớm. Chỉ vài tháng ngày từ lúc nhận máy, chiếc điện thoại của họ đã mất giá hàng chục triệu đồng. Nếu nhóm này có nhu cầu bán lại, họ chịu thiệt trên thị trường thứ cấp.

Chiến lược này về lâu dài còn ảnh hưởng đến nhận diện và doanh số của nhà sản xuất. Định kiến “mất giá nhanh” khiến người dùng không còn tin tưởng vào nhà sản xuất. Thay vì chi trả ngay đợt mua đầu để sở hữu sớm, họ có xu hướng chờ đợi giảm giá.

Galaxy S25 Edge xuất hiện vào đầu năm, cùng lúc với các sản phẩm khác của dòng S25. Tuy nhiên, hãng chỉ trưng bày bản thử nghiệm tại sự kiện, không tiết lộ thông số của sản phẩm. Đến đầu tháng 5, thương hiệu Hàn Quốc mới chính thức ra mắt sản phẩm. Galaxy S25 Edge gây ấn tượng với độ mỏng ấn tượng cùng khối lượng nhẹ.

Chiếc máy đi ngược xu hướng dày và nặng hơn trên flagship gần đây. Đổi lại, dung lượng pin của sản phẩm dừng ở mức 3.900 mAh, thấp hơn đáng kể so với điện thoại cùng kích thước màn hình. Samsung cũng cắt giảm camera của mẫu này, chỉ còn cảm biến chính và ống kính siêu rộng, không còn máy ảnh chụp xa. Tuy nhiên trong các bài kiểm định, sản phẩm của Samsung gây bất ngờ với thời lượng sử dụng không thua kém những mẫu máy có pin 4.000-4.500 mAh.

Chỉ chưa đầy một năm sau khi Galaxy S25 Edge ra mắt, thông tin từ Hàn Quốc cho thấy mẫu điện thoại kế nhiệm đã bị hủy bỏ do doanh số thấp và định hướng kinh doanh thay đổi.

Theo các báo cáo nội bộ, Galaxy S26 Edge được thiết kế với viên pin 4.200 mAh và cụm camera sau với nhiều ống kính. Dù được đánh giá có tiềm năng, dự án này bị ngừng lại trước khi hoàn thiện. Trong khi đó, Apple cũng đang đối mặt với tình trạng bán iPhone Air chậm hơn dự kiến, cho thấy dòng điện thoại siêu mỏng chưa thực sự hấp dẫn người dùng.

Các nhà phân tích nhận định việc Samsung liên tục thay đổi định hướng có thể khiến hình ảnh thương hiệu của hãng trở nên thiếu ổn định trong mắt người dùng. Ông lớn công nghệ Hàn Quốc từng là biểu tượng sáng tạo của ngành di động. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Samsung chỉ phản ứng theo xu hướng thay vì tạo ra thứ mới.

Tác giả: Hùng Phi

Nguồn tin: znews.vn