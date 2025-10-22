Cựu kiểm sát viên nhận hối lộ 2 tỉ để đề nghị giảm án cho 5 người

Ngày 22-10, cựu kiểm sát viên Lê Thị Khánh Vân (cựu Phó trưởng phòng 7 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai) bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ.

Cùng vụ án, bà Phạm Thị Thu (kiểm sát viên trung cấp, cựu Phó trưởng phòng Vụ 9 Viện kiểm sát nhân dân tối cao) và ông Cao Quang Hưng (nhân viên Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2) bị xét xử về tội môi giới hối lộ.

Riêng ông Vương Anh Thư (Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lộc Phát 68) bị xét xử hai tội môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giám đốc hứa "chạy án" thoát tù giam với giá 500 triệu đồng/người

Theo cáo trạng, năm 2023, ông Nguyễn Văn Thái (42 tuổi, ở Sa Pa, Lào Cai) cùng nhiều người thân bị phạt tù vì chống người thi hành công vụ, riêng Nguyễn Mạnh Hùng (con trai ông Thái) được hưởng án treo.

Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Thái cùng 9 người thân kháng cáo đề nghị được hưởng án treo, riêng con trai ông kháng cáo đề nghị được miễn trách nhiệm hình sự.

Thông qua mối quan hệ xã hội, ông Thái đã tìm đến Vương Anh Thư tìm người "chạy án" giúp để được hưởng án treo. Thư tiếp tục nhờ Cao Quang Hưng và được đồng ý.

Tháng 5-2023, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quyết định đưa vụ án trên ra xét xử phúc thẩm, kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố là bà Lê Thị Khánh Vân.

Sau khi nhận quyết định, ông Thái tiếp tục gửi cho Thư danh sách 8 người xin hưởng án treo và nhờ "chạy án". Giám đốc Thư gửi danh sách này sang cho ông Hưng nhờ giúp đỡ.

Ông Hưng tiếp tục tìm đến bà Phạm Thị Thu (khi đó là Phó trưởng phòng Vụ 9 Viện kiểm sát nhân dân tối cao) đặt vấn đề và nhờ giúp. Bà Thu đồng ý sẽ giúp ông Thái và người thân được hưởng án treo nhưng không nói sẽ giúp bao nhiêu người và chưa có mức giá cụ thể.

Tuy nhiên ông Thư đã trao đổi lại với ông Thái hứa sẽ giúp 8 người được hưởng án treo với số tiền 500 triệu đồng/người, cáo trạng nêu.

Cựu kiểm sát viên nhận hối lộ 2 tỉ đồng

Do có quen biết từ trước với kiểm sát viên Lê Thị Khánh Vân, bà Thu đã gọi điện nhờ "chạy án". Ban đầu bà Vân trả lời "vụ án này phức tạp do liên quan đến an ninh chính trị địa phương".

Ngày 25-5-2023, bà Thu đi lên Lào Cai gặp bà Vân trao đổi việc giúp 8 người trong gia đình ông Thái được hưởng án treo. Qua nghiên cứu hồ sơ, Vân cho rằng một số người không đủ điều kiện nên chỉ có thể giúp 5 trường hợp với giá 2 tỉ đồng.

Từ tháng 5 đến tháng 7-2023, ông Thái chuyển khoản cho Thư 17 lần với tổng số tiền 3,8 tỉ đồng để nhờ liên hệ với người có thẩm quyền giúp "chạy án".

Sau đó Thư chuyển khoản cho Cao Quang Hưng 6 lần với tổng số tiền 2,8 tỉ đồng và giữ lại hơn 1 tỉ đồng để hưởng lợi.

Hưng trực tiếp đưa cho bà Thu số tiền 2,4 tỉ đồng và giữ lại 400 triệu đồng để hưởng lợi.

Bà Thu cầm túi tiền 2,4 tỉ đi thẳng từ Hà Nội lên Lào Cai đến nhà riêng của kiểm sát viên Lê Thị Khánh Vân. Khi đi đến bậc tam cấp trước cửa nhà, bà Thu mở túi ni lông đựng tiền thấy bên trong có 4 cọc và 8 thếp tiền (tương đương với 2,4 tỉ đồng). Bà Thu lấy 8 thếp tiền (400 triệu) đút vào túi cá nhân, cáo trạng nêu.

Khi vào phòng khách nhà bà Vân, bà Thu để túi ni lông đựng tiền xuống chân bàn uống nước và nói với bà Vân đã mang đủ số tiền 2 tỉ đồng. Nữ kiểm sát viên cầm túi ni lông đựng tiền cất vào trong nhà.

Sau đó bà Vân gọi điện cho bà Thu hướng dẫn các bị cáo thu thập tình tiết giảm nhẹ như nộp các quỹ ủng hộ ở địa phương, cứu người bị nạn, từng tố giác tội phạm… để được xem xét hưởng án treo.

Ngày 5-7-2023, nữ kiểm sát viên Lê Thị Khánh Vân xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ vụ án, đề xuất mức án xét xử phúc thẩm cho một số bị cáo hưởng án treo và được trưởng phòng 7 cùng phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai duyệt chấp nhận đề nghị này.

Năm ngày sau, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai xét xử phúc thẩm, sau đó tuyên chuyển hình phạt tù sang án treo với 6 người, cho con trai ông Thái được miễn trách nhiệm hình sự như đề nghị của kiểm sát viên Lê Thị Khánh Vân.

Sau phiên tòa trên, Thư tiếp tục nói với ông Thái bảo 5 người còn lại làm đơn gửi Tòa án nhân dân cấp cao đề nghị xem xét lại bản án theo trình tự giám đốc thẩm. Thư hứa sẽ tìm người giúp cho họ được hưởng án treo.

Ông Thái đồng ý và chuyển cho Thư 3 tỉ đồng nhờ "chạy án" cho 5 người thoát án tù giam. Tuy nhiên Thư đã dùng số tiền này để đầu tư kinh doanh chứ không giúp ông Thái như đã hứa.

Đến khi bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội bác đơn đề nghị giám đốc thẩm thì ông Thái mới biết mình bị lừa và tố cáo Thư đến cơ quan công an.

Theo cáo trạng, cơ quan tố tụng xác định ông Thái có hành vi đưa hối lộ nhờ "chạy án" nhưng đã chủ động tố cáo nên được miễn trách nhiệm hình sự về việc này. Đối với phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai và trưởng phòng 7 của viện kiểm sát, kết quả điều tra không có căn cứ để xác định những người này có hành vi nhận hối lộ để giúp người nhà ông Thái được hưởng án treo. Tuy nhiên việc những người này ký vào báo cáo đề xuất xét xử vụ án do bà Vân soạn thảo, bị xác định là vi phạm quy định của ngành kiểm sát nên bị kiến nghị xử lý kỷ luật. Với các thành viên hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên 5 người được hưởng án treo theo đề nghị của Lê Thị Khánh Vân, cơ quan tố tụng cho rằng không có căn cứ thể hiện họ nhận hối lộ khi xử án. Chủ tọa chỉ ký một quyết định hoãn phiên tòa sai quy định nên cần chịu kỷ luật.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn