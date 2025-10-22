Hai anh em đùa giỡn gần rạch, anh 10 tuổi trượt xuống sông chết đuối

Đông người dân địa phương theo dõi tìm kiếm bé trai bị đuối nước tại rạch Xẻo Điều tối 21-10 - Ảnh: MXH

16h ngày 21-10, Công an xã Lấp Vò nhận tin báo vụ đuối nước tại rạch Xẻo Điều, ấp An Bình, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Nạn nhân là N.P.L. 10 tuổi.

Ngay sau đó Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lấp Vò thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ truy tìm L., lực lượng cứu nạn đến hiện trường, mò tìm nạn nhân dưới sông.

Đến khoảng 20h30, thi thể bé trai được tìm thấy và gia đình đưa về nhà.

Theo lãnh đạo UBND xã Lấp Vò, gia đình đã đưa thi thể bé trai bị chết đuối về nhà lo hậu sự.

Qua lời kể của gia đình với cơ quan chức năng, chiều 21-10, L. và em trai tên N. cùng chơi đùa tại khu vực gần nhà, sau đó L. ra phía mé sông đi tiểu thì bị trượt chân té xuống sông.

N. đưa nhánh cây xuống cứu anh, nhưng không đủ lực nên N. cũng bị rớt xuống sông. May mắn N. bám vào được một nhánh cây ven bờ, được người qua đường kịp thời cứu lên, nhưng N. không báo tin việc anh trai đã bị đuối nước dưới sông.

Sau đó N. chạy về nhà báo tin cho ông nội.

Tác giả: Đặng Tuyết - Hoài Thương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ