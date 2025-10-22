'Lãnh đạo phường, xã cũng theo xu thế không phải người địa phương'

"Người địa phương được hiểu theo khái niệm quê quán. Hiện Trung ương có quy định đối với Bí thư Tỉnh ủy và với xu thế này thì cấp xã, phường cũng sẽ như vậy", ông Trần Lưu Quang nói tại hội nghị tổng kết Nghị quyết 18 về sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, sáng 22/10.

Theo ông Quang, chủ trương này không chỉ áp dụng với khối Đảng mà còn với lãnh đạo cấp chính quyền. Cán bộ cần chuẩn bị tâm thế để sẵn sàng khi có sự điều động, thay đổi.

Bí thư Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị tổng kết Nghị quyết 18, sáng 22/10. Ảnh: An Phương

Người đứng đầu Thành ủy TP HCM cũng làm rõ thêm về công tác nhân sự sau hợp nhất, khi giải thích thông điệp "thành phố có sự thay đổi lớn về cán bộ" được nêu tại hội nghị Thành ủy tháng 9.

Theo ông, việc điều chỉnh và bố trí lại nhân sự ở các cấp là cần thiết để hoàn thiện bộ máy, khắc phục bất cập trong giai đoạn sắp xếp vừa qua. "Phạm vi và mức độ thay đổi lần này rất đáng kể, không chỉ ở cấp lãnh đạo thành phố mà còn ở cơ sở, xã, phường", ông Quang nói.

Bí thư Thành ủy cho biết sau khi hợp nhất TP HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đội ngũ cán bộ được sắp xếp theo "nguyên tắc cơ học", thời điểm đó thành phố chưa có điều kiện đánh giá toàn diện. Một số trường hợp được bố trí theo vị trí tương đương, ví dụ phó chủ tịch tỉnh thì tiếp tục giữ vị trí tương đương.

Bên cạnh đó, yêu cầu thực hiện các quy định mới của Trung ương về công tác tổ chức, quản lý cán bộ buộc TP HCM phải điều chỉnh để bảo đảm đúng quy định. Một số trường hợp đã được bố trí nhưng bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm, hoặc chưa bị phát hiện song vẫn phải "khoanh lại" để rà soát.

Theo ông Quang, do giai đoạn đầu sắp xếp hành chính diễn ra gấp rút để kịp tiến độ, nên một số vị trí chưa thực sự phù hợp với năng lực và yêu cầu công việc. Sau hơn bốn tháng vận hành, các bất cập được nhận diện rõ, vì vậy cần có bước điều chỉnh để bộ máy hoạt động hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang bác thông tin lan truyền trên mạng về việc 48 phường và 4 xã tại TP HCM không đủ diện tích nên phải tiếp tục sáp nhập. Ông khẳng định việc sắp xếp đơn vị hành chính đã được cân nhắc kỹ, tính toán theo yếu tố đặc thù và được Trung ương phê duyệt. "Sẽ không có chuyện sắp xếp phường, xã nữa, ít nhất trong vài năm tới", ông Quang nói.

Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm hành chính công phường Thủ Đức, TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị thành phố tăng cường hỗ trợ cho cấp xã, phường để tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn đầu sắp xếp bộ máy. Với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hiện giao về cấp xã, nếu cán bộ chuyên môn chưa vững, tổ công tác của thành phố phải xuống tận nơi hướng dẫn, xử lý.

Ông Quang yêu cầu các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính mở đường dây nóng và "nuôi" một ChatBOT chứa đầy đủ thông tin để hỗ trợ cán bộ cơ sở. Ông cũng khuyến khích cán bộ chủ động tìm hiểu, sử dụng các công cụ AI như ChatGPT để tra cứu, học hỏi thông tin mới.

"Phường, xã nên học hỏi, trao đổi lẫn nhau; việc đào tạo cần đổi mới, hấp dẫn, đúng trọng tâm, tránh 'ở trên dạy còn ở dưới lướt Facebook, TikTok'", Bí thư Thành ủy nói, đồng thời yêu cầu thành phố cần nhanh chóng nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho cấp xã, phường để tăng tốc độ giải quyết công việc.

Sau hợp nhất, TP HCM có diện tích hơn 6.700 km2, dân số khoảng 13,7 triệu người, với 168 đơn vị hành chính phường, xã và đặc khu trực thuộc, trở thành siêu đô thị mới của vùng Đông Nam Bộ.

Thành ủy TP HCM hiện có 173 tổ chức Đảng trực thuộc, gồm 168 đảng bộ phường, xã, đặc khu và 5 đảng bộ cấp trên cơ sở. Thành phố đã kết thúc hoạt động của 38 đảng bộ cấp huyện, đồng thời thành lập 4 đảng bộ trực thuộc Thành ủy gồm: Đảng bộ Công an, Đảng bộ Quân sự, Đảng bộ UBND TP HCM và Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc được sắp xếp lại còn 5 cơ quan chuyên trách trên cơ sở hợp nhất từ 3 tỉnh, thành cũ (giảm 10/15 cơ quan). Thành ủy hiện có 4 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm từ 9 sau hợp nhất.

Ở khối chính quyền, UBND TP HCM có 15 cơ quan chuyên môn cùng Sở An toàn thực phẩm thí điểm theo Nghị quyết 98, và 52 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị thành phố hơn 7.350 người, trong đó cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy có 583 cán bộ; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội 457 cán bộ; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND hơn 6.300 cán bộ, công chức.

