Kinh hoàng xe tải chở 300kg chân lợn đang phân hủy, chuẩn bị tuồn ra thị trường

Sáng 17/10, Đội QLTT số 2, Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực VIII khám phương tiện vận tải biển kiểm soát 89C-088.22 do ông Nguyễn Ngọc Linh là lái xe (chủ hàng), địa chỉ: Thôn 13, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh; phát hiện trên xe vận chuyển 300kg chân lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi.

Tang vật vi phạm được đóng trong các bao tải dứa vận chuyển đi tiêu thụ

Ông Nguyễn Ngọc Linh khai báo mua gom số chân lợn trên tại địa bàn phường Móng Cái 1 và Móng Cái 2 mang đi tiêu thụ kiếm lời, không có hoá đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Đội QLTT số 2 hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 triệu đồng đối với ông Nguyễn Ngọc Linh và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Một số hình ảnh tiêu hủy hàng hóa vi phạm:

Đội QLTT số 2 phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan giám sát tiêu hủy hàng hóa

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn