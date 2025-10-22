Tuyển nữ Việt Nam có 7 'viện binh' cho SEA Games 33

Huỳnh Như sẽ tập trung đội tuyển nữ Việt Nam vào ngày 20-11 - Ảnh: N.K.

Ngày 21-10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có công văn đề nghị tập trung đội tuyển nữ Việt Nam đợt 3 năm 2025 đối với HLV và cầu thủ CLB nữ TP.HCM, đội bóng vừa có lần thứ 7 liên tiếp vô địch quốc gia.

Theo đó, HLV Đoàn Thị Kim Chi, HLV thủ môn Nguyễn Thị Kim Hồng cùng 5 cầu thủ là thủ môn Quách Thu Em, trung vệ Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu Thảo, Cù Thị Huỳnh Như và tiền đạo Huỳnh Như đã được chọn.

Bảy thành viên trên của CLB nữ TP.HCM sẽ tập trung đội tuyển nữ Việt Nam từ ngày 20-11 đến 18-12.

Ngày 20-11 cũng là thời điểm đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tập huấn để hoàn thiện đội hình trước khi tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào đầu tháng 12. Tại đây, thầy trò HLV Mai Đức Chung dự kiến có 3 trận đấu giao hữu với các đội CLB nữ Nhật Bản.

Huỳnh Như (phải) trong màu áo CLB nữ TP.HCM ở Giải vô địch quốc gia 2025 - Ảnh: VFF

Sau chuyến tập huấn Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về TP.HCM làm quen với điều kiện thời tiết vốn tương đồng với Thái Lan, trước khi di chuyển sang Chonburi tham dự SEA Games 33.

Trước đó, HLV Mai Đức Chung hôm 17-10 đã công bố danh sách tập trung đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 với 26 cầu thủ.

Trong số này không có 5 cầu thủ và 2 HLV của CLB nữ TP.HCM do bận tập trung thi đấu vòng bảng AFC Champions League nữ 2025-2026 trong tháng 11 trên sân Thống Nhất.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games. Ở SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B "khó nhằn" với hai ứng viên vô địch Philippines, Myanmar và Malaysia.

Dù khó khăn, nhưng mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn là bảo vệ thành công chức vô địch.

Tác giả: Nguyên Khôi

Nguồn tin: tuoitre.vn