Ba sân bay ở miền Trung nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan chủ động phòng chống, ứng phó cơn bão số 12 (tên quốc tế Fengsheng) nhằm đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay.

Có 3 sân bay nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 12. Ảnh minh họa.

Theo đó, các cảng hàng không dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12 gồm: Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, Đà Nẵng, Cảng hàng không Chu Lai. Các Cảng Hàng không Pleiku, Phù Cát chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Do vậy, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Cục cũng lưu ý các cảng hàng không triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Đối với các cảng hàng không đang triển khai thi công xây dựng công trình (Cảng Hàng không Chu Lai, Phù Cát), Cục Hàng không Việt Nam đề nghị chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu thi công triển khai ngay công tác ứng phó bão; xác định các điểm dừng kỹ thuật để dừng thi công theo tình hình diễn biến của bão; chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình, đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Cục cũng lưu ý các đơn vị sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền có khả năng nguy cơ gây mưa sau bão và đề nghị các đơn vị bố trí trực 24/24h, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 12 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay; cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

Tác giả: Phi Long

Nguồn tin: Báo VOV