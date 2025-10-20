Cây giống chanh leo NAFOODS được tôn vinh "Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam"

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của công ty trong hành trình nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất và cung ứng cây giống chanh leo công nghệ cao, phục vụ nền nông nghiệp hiện đại và bền vững của Việt Nam.

Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam là giải thưởng thường niên do Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, sản phẩm tiêu biểu có đóng góp nổi bật cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Tập đoàn Nafoods Group và các đơn vị thành viên đã liên tục đạt được giải thưởng này trong những năm qua. Việc cây giống chanh leo công nghệ cao được vinh danh lần này một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của Nafoods trong lĩnh vực cây giống ứng dụng công nghệ cao.

Ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát biểu tại sự kiện (Ảnh Thu Hải)

Nói về cây giống chanh leo công nghệ cao Nafoods, đây là sản phẩm được nghiên cứu, chọn lọc và sản xuất theo quy trình khép kín, ứng dụng công nghệ cao từ khâu nuôi cấy mô đến chăm sóc trong nhà kính hiện đại, đảm bảo cây giống khỏe mạnh, sạch bệnh và đạt năng suất vượt trội. Đặc điểm nổi bật của sản phẩm tạo nên sự khác biệt với thị trường cây giống hiện tại đó chính là: Chất lượng vượt trội: Cây khỏe, sạch bệnh, đồng đều, cho năng suất và chất lượng quả cao. Đa dạng giống: Gồm các giống như Đài Nông 1, Nafoods 1, Quế Phong 1, Tai Non One… phù hợp với nhiều vùng sinh thái tại Việt Nam. Truy xuất nguồn gốc: Tích hợp mã QR trên từng cây giống, giúp người nông dân dễ dàng kiểm tra thông tin xuất xứ và quy trình sản xuất.

Cây giống chanh leo công nghệ cao Nafoods vinh dự được tôn vinh Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2025 (Ảnh Thu Hải)

Nafoods là đơn vị được cấp phép đầy đủ và đáp ứng điều kiện về sản xuất và kinh doanh giống cây trồng. Các giống chanh leo được sản xuất và lưu hành bởi Nafoods đều được công nhận hợp pháp, trải qua quy trình khảo nghiệm và kiểm định nghiêm ngặt. Nafoods cũng là một trong số ít doanh nghiệp có hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử đạt chuẩn, được cấp mã số vùng sản xuất và mã cơ sở sản xuất cây giống theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Công ty CP Chanh leo Nafoods là mắt xích đầu tiên trong chuỗi giá trị khép kín nông nghiệp xanh, bền vững của Nafoods Group. Công ty hiện sở hữu hai Viện nghiên cứu và Phát triển giống công nghệ cao quy mô lớn tại Nghệ An và Gia Lai, với tổng năng lực sản xuất đạt 15 triệu cây giống sạch bệnh mỗi năm, chiếm thị phần lớn tại Việt Nam.

Bên cạnh việc cung cấp giống chất lượng, công ty còn tổ chức các chương trình chuyển giao kỹ thuật, đào tạo canh tác và tư vấn mùa vụ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cho người nông dân trên cả nước.

Là doanh nghiệp tiên phong trong chuỗi giá trị chanh leo tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods đã và đang không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm – trong đó cây giống là yếu tố then chốt – nhằm giúp nông dân tiếp cận công nghệ nông nghiệp hiện đại, củng cố loại quả chiến lược, đưa Việt Nam trở thành quốc gia sản xuất và xuất khẩu chanh leo hàng đầu thế giới.

