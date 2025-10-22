Mercedes-AMG GT S Edition 1 hơn 8 tỷ của đại gia Quốc Cường tái xuất

Mới đây, 1 chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT S Edition 1 đã bị bắt gặp lăn bánh trên đường phố TP.HCM và thú vị nằm ở chỗ, đây là xe rất hiếm hoi còn xót lại được nhìn thấy ngoài đường, các xe còn lại đều đã nằm trong garage xe của "ông trùm siêu xe" Đặng Lê Nguyên Vũ.
Chiếc Mercedes-AMG GT S Edition 1 này thuộc sở hữu của doanh nhân Quốc Cường, người đang có gần 10 siêu xe, xe siêu sang siêu tại Việt Nam. Xe mang màu sơn vàng rực bắt mắt, siêu xe này có các điểm nhấn của phiên bản GT S Edition 1 như ốp 2 bên hông hốc gió trước, ốp sườn, vỏ gương, cản va sau hay trần xe bằng sợi carbon.
Chưa hết, cánh gió đuôi cố định bằng sợi carbon cũng là điểm tạo ra sự khác biệt giữa Mercedes-AMG GT S Edition 1 và phiên bản tiêu chuẩn Mercedes-AMG GT S. Khi mới về Việt Nam, siêu xe Mercedes-AMG GT S Edition 1 màu vàng này có giá bán chính hãng 8,26 tỷ đồng.
Mercedes -AMG GT là dòng xe thể thao 2 cửa được giới thiệu vào ngày 9 tháng 9 năm 2014 và chính thức ra mắt công chúng vào tháng 10 năm 2014 tại Triển lãm ô tô Paris. Mặc dù không thay thế trực tiếp SLS AMG (cạnh tranh trong một phân khúc khác), nhưng đây là chiếc xe thể thao thứ hai được phát triển hoàn toàn nội bộ bởi Mercedes-AMG.
Mercedes-AMG GT được bán ra với hai biến thể (GT và GT S) vào tháng 3 năm 2015, trong khi biến thể đua GT3 của chiếc xe này được giới thiệu vào năm 2015. Một biến thể hiệu suất cao có tên là GT R được giới thiệu vào năm 2016.
Mercedes-AMG đã giới thiệu GT R Pro tại Triển lãm ô tô Los Angeles 2018. GT R Pro là phiên bản tập trung nhiều hơn vào đường đua của dòng AMG GT và dựa trên GT R. Phiên bản này sẽ được sản xuất giới hạn 750 chiếc trên toàn thế giới với mức giá khởi điểm là 200.645 đô la Mỹ.
Một biến thể đua GT4, nhắm vào các tay đua bán chuyên nghiệp và dựa trên biến thể GT R, được giới thiệu vào năm 2017. Vào năm 2021, một biến thể mới có tên là AMG GT Black Series đã được phát hành. Tất cả các biến thể đều được lắp ráp tại nhà máy Mercedes-Benz ở Sindelfingen, Đức.
Mercedes-AMG GT S Edition 1 sử dụng động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 510 mã lực tại vòng tua máy 6.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp, nhờ đó, xe chỉ mất thời gian 3,8 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 310 km/h.
Tác giả: Thảo Mai
Nguồn tin: kienthuc.net.vn