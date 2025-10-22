Mercedes-AMG GT S Edition 1 hơn 8 tỷ của đại gia Quốc Cường tái xuất

Mới đây, 1 chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT S Edition 1 đã bị bắt gặp lăn bánh trên đường phố TP.HCM và thú vị nằm ở chỗ, đây là xe rất hiếm hoi còn xót lại được nhìn thấy ngoài đường, các xe còn lại đều đã nằm trong garage xe của "ông trùm siêu xe" Đặng Lê Nguyên Vũ.