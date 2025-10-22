Hot girl Nghệ An đăng ký kết hôn

Trong một bài đăng vào ngày 8/9, Ngọc Nữ đăng ảnh bạn trai và tiết lộ về mối duyên của mình: "Mọi người cứ hỏi sao va vào nhau hay thế? Đơn giản thôi ạ, mình chú trọng sức khoẻ còn anh thì làm y tế". Sau khi công khai hẹn hò, cả Ngọc Nữ và bạn trai thoải mái chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên nhau, cùng đi du lịch và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.