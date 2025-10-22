Cô gái không thể nhắm kín mắt sau 5 ngày cắt mí

Mới đây, một đoạn video trên TikTok gần đây khiến cộng đồng mạng xôn xao khi một cô gái chia sẻ hình ảnh đôi mắt không thể khép lại sau phẫu thuật cắt mí.

Dòng chú thích đi kèm thu hút nhiều lượt xem: “Có ai đi cắt mí về không nhắm kín mắt lại được như mình không ạ? Mình làm combo mở góc ngoài hạ lệ với cắt mí trên. Đến bây giờ vẫn tím và không nhắm được vào. Mắt khô rất khó chịu và hơi mờ. Mắt đã cắt được 5 ngày”.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng vô số bình luận hoang mang. Không ít người thừa nhận từng gặp tình trạng tương tự sau khi “tân trang” đôi mắt theo trào lưu “mí to – mí sâu – tây hơn”.

Theo các chuyên gia, đây không còn là chuyện hiếm. Nhưng điều đáng lo là nhiều người vẫn coi nhẹ nguy cơ biến chứng, trong khi thực tế, hậu quả có thể ảnh hưởng lâu dài đến thị lực.

Cô gái hoang mang kêu cứu vì không nhắm được mắt sau khi làm combo mở góc ngoài hạ lệ với cắt mí trên (Ảnh chụp màn hình)

ThS. BS Nguyễn Minh Nghĩa, giảng viên Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết tình trạng này thường xuất phát từ 2 nguyên nhân chính.

“Với các ca phẫu thuật bị lỗi, nguyên nhân thường đến từ việc cắt bỏ quá nhiều da mi trên hoặc khâu tạo nếp mí quá to, quá căng. Một số trường hợp khác là do tổn thương cơ nâng mi - phần cơ giữ vai trò giúp mắt đóng mở bình thường”, bác sĩ phân tích.

Theo BS Nghĩa, trong những ngày đầu sau phẫu thuật, việc khó khép mắt có thể do sưng nề hoặc tác dụng thuốc tê, và thường cải thiện sau 3–4 ngày. Tuy nhiên, nếu sau nhiều tuần tình trạng vẫn không giảm, rất có thể người bệnh đã gặp biến chứng thật sự.

“Ở những ca phẫu thuật sai kỹ thuật, dù chờ vài tháng hay vài năm, mắt cũng khó trở lại bình thường. Một số người phải sống với mí mắt lệch, nếp mí tụt cao hoặc ánh nhìn ‘trợn trừng’ rất mất tự nhiên,” bác sĩ nói thêm.

Biến chứng này không chỉ làm mất cân đối khuôn mặt mà còn gây hại trực tiếp cho sức khỏe đôi mắt.

Khi mắt không thể nhắm kín, giác mạc liên tục bị khô do tuyến lệ hoạt động kém, dẫn đến viêm, trầy xước, thậm chí thủng giác mạc. Nếu không được can thiệp kịp thời, người bệnh có thể giảm thị lực hoặc mù lòa.

Các triệu chứng thường gặp gồm khô rát, cộm xốn, chảy nước mắt liên tục hoặc nhìn mờ. Để hạn chế tổn thương, bác sĩ khuyên người bệnh nên nhỏ nước mắt nhân tạo đều đặn, đeo kính bảo hộ khi ra ngoài, tránh gió mạnh, khói bụi và che mắt khi ngủ để giữ ẩm cho giác mạc.

Bác sĩ Nghĩa phẫu thuật cho một ca bệnh (Ảnh: BSCC)

Theo BS Nghĩa, cắt mí là một tiểu phẫu đòi hỏi kỹ thuật chính xác và hiểu biết sâu về giải phẫu mắt.

“Cắt mí tưởng đơn giản nhưng thực chất là một tiểu phẫu tinh vi, liên quan trực tiếp đến cấu trúc cơ và thần kinh quanh mắt. Chỉ bác sĩ được đào tạo bài bản về phẫu thuật tạo hình mới đủ năng lực đánh giá, chỉ định và xử lý biến chứng”, ông nhấn mạnh.

Vị BS cũng khuyến cáo không nên chạy theo trào lưu mí to, mí sâu khi chưa được tư vấn kỹ về cấu trúc gương mặt. Mỗi người có độ đàn hồi da, độ dày cơ và hình dạng hốc mắt khác nhau, vì vậy phương pháp phẫu thuật phải được cá thể hóa để đảm bảo an toàn.

Về mặt chuyên môn, bác sĩ cho rằng phẫu thuật cắt mí chỉ nên loại bỏ phần da thừa vừa đủ để mắt vẫn có thể khép kín tự nhiên. Đường khâu cần được căn chỉnh đúng cung mi cũ, tránh đặt quá cao gây lật mí.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân cần tái khám đúng hẹn và báo ngay cho bác sĩ nếu xuất hiện sưng đau kéo dài, chảy nước mắt liên tục hoặc không thể nhắm kín mắt.

Bác sĩ cũng cảnh báo người bệnh không nên tự ý bôi thuốc hoặc chườm lạnh khi gặp biến chứng, vì xử lý sai có thể khiến sẹo co kéo nặng hơn và tăng nguy cơ viêm loét giác mạc.

