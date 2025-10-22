Chương trình bị dừng đột ngột, trường y ra phương án xử lý

Chương trình hợp tác đào tạo Bác sĩ Y khoa Việt - Đức của ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch bị dừng đột ngột. Ảnh: PNT.

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã có thông tin chính thức về việc dừng triển khai chương trình hợp tác đào tạo Bác sĩ Y khoa Việt - Đức được phối hợp thực hiện với ĐH Johannes Gutenberg Mainz (Cộng hòa Liên bang Đức) từ năm 2013.

Cụ thể, nhà trường cho biết chương trình được xây dựng với mục tiêu mang đến cho sinh viên Việt Nam cơ hội học tập theo chuẩn đào tạo y khoa của Đức, góp phần hình thành đội ngũ bác sĩ có năng lực chuyên môn vững vàng và tư duy hội nhập quốc tế. Trong hơn 10 năm triển khai, chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, sau quá trình rà soát và trao đổi chính thức, phía đối tác Đức thông báo chấm dứt hợp tác đào tạo kể từ năm học 2024. Nguyên nhân xuất phát từ thay đổi trong chính sách cung cấp đề thi và công nhận chương trình y khoa quốc tế của Viện Khảo thí Y khoa Quốc gia Đức (IMPP).

"Đây là một thay đổi mang tính hệ thống từ phía Đức, không xuất phát từ bất kỳ vi phạm hay bất đồng nào giữa hai cơ sở đào tạo", ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhấn mạnh.

Thông tin thêm về lý do điều chỉnh chương trình, trong báo cáo nhanh gửi Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết quyết định chấm dứt hợp tác được ĐH Johannes Gutenberg Mainz và Universitätsmedizin Mainz ban hành từ tháng 6/2024 theo đề nghị nội bộ của khoa Y (Fachbereich 04).

Việc chấm dứt không do phía Việt Nam mà là quyết định hành chính - chính trị nội bộ của phía Đức, xuất phát từ các yếu tố như sau: Viện IMPP (Viện ra đề thi Y - Dược của Đức) ngừng cung cấp đề thi quốc gia M2 sau năm 2027, dẫn đến mô hình đào tạo song song không còn duy trì được tính tương đương với hệ thống y khoa Đức.

Một nguyên nhân khác bắt nguồn từ việc cắt giảm ngân sách tại bang Rheinland-Pfalz và chính sách rà soát các chương trình quốc tế của các trường đại học công lập Đức.

Dù ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã có nhiều nỗ lực trao đổi, đề xuất giải pháp và bày tỏ mong muốn duy trì chương trình trong thời gian qua, ở thời điểm hiện tại, các thay đổi về chính sách từ phía Đức là yếu tố vượt ngoài khả năng điều chỉnh của nhà trường.

Trong phiên họp với lãnh đạo nhà trường ngày 13/10/2025, mặc dù đã có tác động từ Đại Sứ Việt Nam tại Đức cùng Bộ Giáo Dục Đức đến ban lãnh đạo Đại học Mainz (Universitätsmedizin Mainz), với các lý do nêu trên, phía Đức vẫn kiên quyết chấm dứt chương trình hợp tác.

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi học tập và sự ổn định của sinh viên, nhà trường triển khai các phương án điều chỉnh cụ thể như sau.

Đối với khóa 2025, toàn bộ sinh viên tuyển sinh năm 2025 của khoa Y Việt - Đức sẽ được chuyển sang chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa chính quy của ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bắt đầu từ ngày 20/10/2025.

Lộ trình học tập 6 năm liên tục được giữ nguyên theo chương trình đã được Bộ GD&ĐT cùng Bộ Y tế phê duyệt. Các nội dung học vụ và tài chính sẽ được công khai, minh bạch, bảo đảm đầy đủ quyền lợi của sinh viên.

Đối với các khóa 2023 và 2024, nhà trường sẽ tiếp tục làm việc với phía ĐH Johannes Gutenberg Mainz để các khóa này được học tập theo mô hình hiện hành, nhằm đảm bảo quyền lợi cho sinh viên và gia đình.

