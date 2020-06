Mãng xà nặng hơn 1 tấn tử chiến với khủng long bạo chúa và cái kết

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Smithsonian Channel

Theo IB Times, Titanoboa là loài trăn lớn nhất được ghi nhận từng tồn tại trên Trái đất. Chúng dài khoảng 15 mét và nặng 1,5 tấn. 60 triệu năm trước, chúng sinh sống trong những khu rừng nhiệt đới đầu tiên trên Trái đất.

Trong khi đó, T-rex không phải là loài khủng long to lớn nhất nhưng với lực cắn mạnh nhất mặt đất, chúng lại là những kẻ ăn thịt vô cùng đáng sợ và thành công nhất mà thiên nhiên từng tạo ra.

Nếu như T-rex được mệnh danh là "bạo chúa", chúa tể các khu rừng rậm và lá kim cổ đại thì Titanoboa lại được mệnh danh là chúa tể rừng nhiệt đới thống trị khu vực đầm lầy ở các cánh rừng nhiệt đới.

Với bộ hàm cực lớn và uy lực của cú cắn "chết chóc", trăn Titanoboa có thể dễ dàng thưởng thức ngon lành các loài cá sấu, rùa khổng lồ.

Theo các nhà khoa học, nếu đối đầu trực diện, Titanoboa khó có thể thắng được khủng long bạo chúa T-Rex.

Nhưng nếu bất ngờ phục kích, loài trăn cổ đại này có thể siết chết cả những con khủng long hung hãn nhất. Nếu săn được khủng long hay những con mồi cỡ lớn, Titanoboa có thể không cần phải lo lắng về nguồn thức ăn dự trữ trong cả năm.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn