Xe cẩu va trúng điện cao thế, một người chết, một người bị thương

Khoảng 10h30, giám đốc công ty gạch ở phường Tân Hiệp, TP.HCM đi kiểm tra công nhân làm việc thì phát hiện một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn

Xe cẩu do anh N.T.L (SN 1983, quê TP.HCM) và T.Đ.P (SN 2005, quê Cần Thơ) đang điều khiển để cẩu cống, giàn giáo thì bất ngờ va chạm với đường dây điện cao thế. Hậu quả, anh T.Đ.P bị điện giật tử vong tại chỗ. Tài xế N.T.L bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM và Viện Kiểm sát TP.HCM phối hợp điều tra vụ việc.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV