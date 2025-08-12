Thủ tướng Hàn Quốc: Đang xem xét tích cực đơn giản hóa visa cho công dân Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok ngày 11-8 - Ảnh: TTXVN

Chiều 11-8, trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Kim Min Seok khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ hai nước, tiếp thêm động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc - Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống Lee Jae Myung, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc và mong muốn cùng Hàn Quốc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ quan điểm về tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hàn Quốc đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận kênh thương mại điện tử Hàn Quốc cũng như tạo thuận lợi thương mại, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Ông cũng khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, cùng với việc xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực.

Thủ tướng Kim Min Seok bày tỏ mong muốn Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Hàn Quốc tham gia vào các dự án trọng điểm của Việt Nam như hợp tác phát triển điện hạt nhân với công nghệ tiên tiến Hàn Quốc, dự án hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu và đường sắt cao tốc. Ông khẳng định Hàn Quốc tiếp tục mở rộng hơn nữa quy mô viện trợ không hoàn lại, nhất là trong các lĩnh vực nghiên cứu phát triển (R&D) và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực cần trở thành trụ cột mới của quan hệ song phương.

Ông mong muốn hai bên phối hợp phát triển các ngành công nghệ chiến lược, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, chính phủ điện tử, công nghệ sinh học, công nghệ khí hậu, công nghệ nano, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số như trí tuệ nhân tạo, xây dựng chính sách đổi mới sáng tạo số.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên nỗ lực củng cố nền tảng lòng dân, tạo sự gắn kết chặt chẽ, lâu bền giữa hai nước và nhân dân hai nước.

Hoan nghênh hai bên đã ký gia hạn Bản ghi nhớ về chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài (EPS) giữa Việt Nam và Hàn Quốc, ông đồng thời đề nghị Hàn Quốc tiếp tục tăng thêm hạn ngạch và mở rộng các ngành nghề tiếp nhận lao động. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác giáo dục, đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao như bán dẫn, xe điện, công nghệ sinh học, công nghiệp đóng tàu, trí tuệ nhân tạo.

Thủ tướng Kim Min Seok khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm hợp tác với Việt Nam tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế hai nước thời gian tới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn và đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc để họ yên tâm sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Đồng thời, ông đề nghị Hàn Quốc tiếp tục xem xét việc đơn giản hóa thị thực, tiến tới miễn thị thực (visa) cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Hàn Quốc, qua đó góp phần tăng cường hợp tác giao lưu nhân dân hai nước và thúc đẩy hợp tác du lịch song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Thủ tướng Kim Min Seok khẳng định Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét tích cực việc đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam và tiếp tục tăng cường các biện pháp hỗ trợ các cô dâu nước ngoài, trong đó có cô dâu Việt Nam duy trì ổn định cuộc sống tại Hàn Quốc.

