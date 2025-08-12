FIFA mang tin vui tới sao Việt kiều Đỗ Chung Nguyên

Đỗ Chung Nguyên đủ điều kiện khoác áo U22 Việt Nam dự SEA Games

Mới đây, hệ thống của Liên đoàn bóng đá thế giới đã cập nhật việc thay đổi Liên đoàn đối với cầu thủ Việt kiều Đỗ Chung Nguyên. Theo đó, FIFA đã phê duyệt quyền thi đấu cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam cho ngôi sao 20 tuổi thông qua hệ thống Change of Association vào ngày 6/8/2025.

Điều này đồng nghĩa với việc Đỗ Chung Nguyên đủ điều kiện góp mặt trong thành phần đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 9 tới và SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm nay.

Đây là tin rất vui với HLV Kim Sang Sik khi chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có thêm sự lựa chọn chất lượng trong đội hình U22 Việt Nam hướng tới tấm HCV thứ 3 cho bóng đá Việt Nam ở Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Dù mới 20 tuổi, Đỗ Chung Nguyên đã từng có thời gian thi đấu đỉnh cao tại châu Âu trong màu áo Slavia Sofia của Bulgaria, ra sân 59 trận và ghi được 2 bàn thắng.

Ở cấp độ đội tuyển, tiền vệ này từng khoác áo các đội trẻ Bulgaria từ U17, U19, U20 cho đến U21, trong đó có 8 lần ra sân thi đấu cho đội U21 Bulgaria.

Chuyên trang thống kê Transfermarkt cũng định giá Chung Nguyên là cầu thủ U23 đắt giá nhất khu vực Đông Nam Á ở thời điểm hiện với giá 400.000 Euro.

Trước đó, Chung Nguyên đã trở thành tân binh của Ninh Bình FC khi đội bóng Cố đô được cho là đã chi tới 500.000 USD (khoảng hơn 13 tỷ đồng) để mang tài năng này về thi đấu ở V-League.

Ban đầu, Đỗ Chung Nguyên thi đấu ở vai trò thủ môn, nhưng sau đó chuyển sang đá tiền vệ vì muốn tận hưởng trận đấu nhiều hơn.

Dù sở hữu chiều cao khá khiêm tốn 1m75, song Đỗ Chung Nguyên được đánh giá là mẫu tiền vệ khá kỹ thuật và sở hữu thể lực bền bỉ. Cầu thủ Việt kiều có khả năng thu hồi bóng, đánh chặn, kéo bóng, chuyền và sút xa rất tốt.

Cũng giống như các cầu thủ Việt kiều và gốc Việt khác, Đỗ Chung Nguyên về nước chơi bóng với mơ ước được triệu tập lên các đội tuyển quốc gia để cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn