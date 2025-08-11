Ngã khỏi tầng 2 khi ôm bạn trai, người phụ nữ tử vong tại quán bar

Your browser does not support the video tag.

Nạn nhân, được xác định là Emely Fiorela Mego Díaz, đã ngã từ tầng 2 của một quán bar ở Puerto Inca, Peru, vào khoảng 6h ngày 4/8. Cô được cho là đã say xỉn và cãi nhau với bạn trai về một chiếc điện thoại di động, theo tờ Azteca Puebla.

Theo báo cáo địa phương, Mego Díaz đã tử vong ngay tại chỗ do ngã.

Cặp đôi ngã khỏi tầng 2 của một quán bar.

Trong khi đó, bạn trai của cô bị thương nặng và được đưa đến trung tâm y tế địa phương Puerto Inca trước khi được chuyển đến một bệnh viện khác ở Pucallpa. Tình trạng của anh vẫn nguy kịch tính đến tối 7/8.

Các sĩ quan cảnh sát từ đồn địa phương, cùng với một công tố viên và một bác sĩ pháp y, đã có mặt tại hiện trường để tiến hành việc đưa thi thể của Mego Díaz đi. Hồ sơ chính thức cho thấy người phụ nữ đến từ Piura, một thành phố khác ở Peru, Tudiario Huanuco đưa tin.

Theo báo cáo, cặp đôi này đã cãi nhau trước khi ngã.

Đoạn clip từ camera giám sát cho thấy Mego Díaz đuổi theo người đàn ông dọc hành lang để ôm anh ta. Tuy nhiên, cô được cho là đã say xỉn và có hành động quá mạnh tay, khiến cặp đôi ngã xuống cầu thang không có lan can an toàn.

Các nhà chức trách vẫn đang cố gắng xác định nguyên nhân dẫn đến việc cả hai người rơi từ tầng 2 xuống.

Cảnh sát quốc gia Peru và Văn phòng công tố đã chính thức mở cuộc điều tra về vụ việc.

Trong khi đó, quán bar nói trên đang phải đối mặt với các thủ tục pháp lý vì những sai phạm, tờ Azteca Puebla đưa tin.

