Đoàn thiện nguyện Quảng Ninh mang 900 triệu đồng đến vùng lũ Nghệ An

Đoàn thiện nguyện Quảng Ninh tặng quà, thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ Nghệ An.

Từ ngày 7 đến 10/8, đoàn thiện nguyện gồm 24 thành viên đến từ CLB Thiện nguyện Tâm Thành Quảng Ninh, Nhóm Từ thiện Quảng Ninh thân yêu, các nhóm thiện nguyện Vân Đồn, Quảng Yên, AMG Group cùng nhiều mạnh thường quân đã vượt hàng trăm cây số, mang 900 triệu đồng tiền mặt và hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng lũ Nghệ An.

Điểm đến của đoàn là hai xã miền núi Mỹ Lý và Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) – nơi vừa trải qua mưa lũ, nhiều bản làng bị chia cắt, đường sá sạt lở, có đoạn phải di chuyển bằng xuồng máy mới tiếp cận được.

Tình nguyện viên tặng nhu yếu phẩm, tiền mặt cho người dân vùng lũ.

Quà tặng gồm khoảng 20 tấn hàng hóa: 6 tấn gạo, 250 thùng sữa, 300 thùng nước, nhu yếu phẩm, bánh kẹo, quần áo mới, đồ dùng học tập, sữa bột trẻ em, bỉm, mỳ gói, mắm muối...

Bên cạnh đó, đoàn còn trao 210 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất, hỗ trợ các trường học, đồn biên phòng và trực tiếp giúp đỡ các cá nhân bị thiệt hại nặng sau lũ.

Đoàn thiện nguyện Quảng Ninh ủng hộ 900 triệu đồng đến vùng lũ Nghệ An.

Cụ thể, bốn trường mầm non và tiểu học tại hai xã được hỗ trợ tổng cộng 40 triệu đồng; Đồn Biên phòng Mỹ Lý nhận 10 triệu đồng và quà cho ba cán bộ bị mất tài sản khi cứu hộ; Đồn Biên phòng Nhôn Mai nhận 15 triệu đồng cùng hỗ trợ nhiên liệu vận hành máy phát điện; 99 suất quà ở Nhôn Mai trị giá 97 triệu đồng và 109 suất tại Mỹ Lý trị giá 152 triệu đồng, kèm chi phí xăng dầu vận chuyển hàng cứu trợ.

Ngoài ra, đoàn còn trao 10 triệu đồng cho một hộ dân đặc biệt khó khăn tại khối Hoa Bắc, huyện Tương Dương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An ghi nhận, biểu dương Đoàn thiện nguyện Quảng Ninh.

Hành trình gian nan nhưng đầy nghĩa tình của đoàn đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An ghi nhận, biểu dương.

Những phần quà kịp thời không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt mà còn là nguồn động viên tinh thần để người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Tác giả: Nguyễn Quang

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn