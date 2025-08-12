Bắt nhóm người nước ngoài sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế, chiếm đoạt 30 tỷ đồng

Ngày 5/8/2025, các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Đà Nẵng chia thành nhiều tổ công tác, trong đó 1 tổ tiến hành bắt khẩn cấp YI HUAIBIN (SN 2006) và ZHANG JINMIN (SN 1992), cùng quốc tịch Trung Quốc khi 2 đối tượng đang ở tại căn hộ trên đường Hàm Nghi, thành phố Đà Nẵng.

Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan Công an thu giữ 11 máy POS, 196 biên lai, 3 thẻ card thanh toán quốc tế, 2 máy tính xách tay và 10 điện thoại di động... Cùng thời điểm trên, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), 1 tổ công tác khác tiến hành đón lõng và bắt giữ đối tượng YI HUAIMOU (SN 1991), là anh trai của YI HUAIBIN khi đối tượng đang có ý định bỏ trốn khỏi Việt Nam.

Tiến hành đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận đã sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế hoặc thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người khác để quẹt vào các máy POS (máy thanh toán không dùng tiền mặt) để chiếm đoạt tiền có trong thẻ.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ và bắt giữ thêm 2 đối tượng người Việt Nam là Trần Quang Trà (SN 1990) và Trịnh Thị Khánh Linh (SN 1996, là vợ của Trà), cùng trú xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng về cùng hành vi; thu giữ 14 máy POS, 15 thẻ thanh toán ngân hàng, 186 hóa đơn thanh toán...

Bước đầu, cơ quan Công an xác định số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của nạn nhân lên tới khoảng 30 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

