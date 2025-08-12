Ngôi nhà hai phòng ngủ 'rẻ nhất thế giới', chưa đầy 30.000 đồng

Ngôi nhà 2 phòng ngủ ở bang Michigan (Mỹ), thu hút sự chú ý của nhiều người khi được rao bán giá chỉ 1 USD, chưa bằng một tách cà phê. Ảnh: DM
Tuy nhiên, giá 1 USD chỉ là giá bán ban đầu, người mua phải đầu tư thêm để tu sửa và cải tạo. Ảnh: DM
Ngôi nhà gồm 2 phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp. Ảnh: DM
Sàn gỗ trong nhà bị trầy xước, người mua cần phải tu sửa và cải tạo để đưa ngôi nhà vào trạng thái sử dụng. Ảnh: Good Company
Bên ngoài căn nhà đã cũ kỹ, không được chăm sóc, với bãi cỏ mọc um tùm. Ảnh: DM
Theo New York Post, ngôi nhà này trước đây được bán với giá 4.092 USD vào năm 2022, nằm trong khu đất có diện tích gần 70 m2. Ảnh: Good Company
Một nhân viên bất động sản cho biết, ngôi nhà có giá 1 USD là cơ hội để thể hiện rằng một tài sản sẽ luôn tìm thấy giá trị thực trên thị trường nếu được định giá hợp lý. Ảnh: Good Company
Một số phòng có vẻ chưa hoàn thiện vì tường có khung gỗ lộ ra. Ảnh: Good Company
Dù giá bán ban đầu 1 USD, nhưng người mua dự kiến phải đầu tư khoảng 20.000 USD (khoảng gần 480 triệu đồng) để cải tạo ngôi nhà. Ảnh: Good Company
Ngoài ra, người mua còn phải trả khoản tiền thuê công ty tu sửa là 45.000 USD (khoảng gần 1,1 tỷ đồng). Ảnh: Good Company
Ngôi nhà mang đến cơ hội cho những ai muốn tham gia vào cuộc phiêu lưu bất động sản thú vị. Ảnh: Good Company
Căn nhà được xây dựng lần đầu vào năm 1956, bán với giá 4.092 USD vào tháng 2/2022. Năm 2004, ngôi nhà bán với giá chào bán là 32.400 USD. Ảnh: Good Company
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn