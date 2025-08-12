Cựu thủ quân U20 Việt Nam chốt bến đỗ bất ngờ ở hạng Nhất

Trọng Đại sẽ khoác áo Long An ở giải hạng Nhất QG 2025/26 - Ảnh: CA TP.HCM

Theo nguồn tin của Bongdaplus, tiền vệ Trọng Đại sẽ gia nhập CLB Long An để thi đấu ở giải hạng Nhất QG 2025/26. Đây là thông tin gây bất ngờ với NHM bởi trước đó, cựu đội trưởng U19 Việt Nam khoác áo Gia Định ở giải hạng Nhì và cùng đội bóng này lên chơi giải hạng Nhất mùa tới.

Nguyễn Trọng Đại sinh năm 1997, là gương mặt quen thuộc của NHM bóng đá Việt Nam. Tiền vệ gốc Hải Dương (cũ) từng được coi là một trong những tài năng sáng giá nhất lứa 1997-1998 cùng với Quang Hải, Hoàng Đức, Đình Trọng, Đức Chinh, Tiến Linh... Trọng Đại từng là đội trưởng U19 Việt Nam - lứa cầu thủ vàng đưa bóng đá Việt Nam lần đầu dự U20 World Cup. Từ ngày đầu tập trung dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn (năm 2015) đến khi tới Hàn Quốc dự U20 World Cup, băng thủ quân luôn nằm trên tay Trọng Đại chứ không phải Quang Hải hay Bùi Tiến Dũng. Ở thời điểm đó, Trọng Đại là cái tên đầu tiên được nhắc đến khi nói về tương lai bóng đá Việt Nam.

Từ chỗ là thủ lĩnh tinh thần và biểu tượng cho một thế hệ đầy tài năng, có nhiều cơ hội phát triển ở các ĐTQG và Thể Công Viettel, sự nghiệp của Trọng Đại dần trượt dốc bởi những câu chuyện hậu trường. Trọng Đại từng góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018 nhưng không ra sân trận nào. Anh cũng có thời gian được triệu tập lên ĐTQG.

Trọng Đại có cơ hội làm lại sự nghiệp từ giải hạng Nhất

Trọng Đại từng được coi là tương lai của Thể Công Viettel nhưng sau đó gặp chấn thương rồi sa sút phong độ. Tiền vệ này khoác áo nhiều đội bóng như Hà Tĩnh, Nam Định và gần nhất là Hải Phòng. Tuy nhiên, anh không đáp ứng được yêu cầu nên sự nghiệp trượt dài.

Việc tái xuất trong màu áo đội hạng Nhất Long An có thể xem là cơ hội mới trong sự nghiệp của Trọng Đại. Ở giải hạng Nhất 2025/26, Long An nhiều khả năng sẽ được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Văn Sỹ. Vị chiến lược gia kỳ cựu này sẽ mời 3 cựu tuyển thủ gồm Phan Văn Tài Em, Phan Văn Giàu và Hoàng Nhật Nam vào thành phần ban huấn luyện của đội Long An mới. Trong đó, nòng cốt của CLB tham dự mùa giải 2025/26 sẽ là các cầu thủ đến từ CLB Gia Định, những người đã cùng GĐKT Hoàng Nhật Nam giành quyền thăng hạng từ giải hạng Nhì quốc gia 2025. Ngoài ra, ê-kíp huấn luyện mới của đội Long An sẽ tiếp tục tìm kiếm, bổ sung nhân sự để nâng cấp đội hình.

