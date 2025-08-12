Không phải cứ làm “chuyện ấy” nhiều là hạnh phúc

Sức khỏe thể chất và tinh thần

Quan hệ tình dục có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, chẳng hạn như giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, và tăng cường hệ miễn dịch nhờ việc giải phóng các hormone hạnh phúc như oxytocin và endorphin. Tuy nhiên, nếu tần suất quá nhiều và không phù hợp với thể trạng của cả hai, nó có thể dẫn đến kiệt sức, mệt mỏi, thậm chí là làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và các bệnh lây nhiễm. Một đời sống tình dục lành mạnh, điều độ và an toàn mới thực sự có lợi cho sức khỏe.

Quan hệ tình dục và hạnh phúc không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với nhau. (Ảnh minh họa)

Sự kết nối và thấu hiểu

Nghiên cứu khác được công bố trên Social Psychological and Personality Science cũng chỉ ra rằng hạnh phúc từ tình dục không tăng thêm đáng kể sau mốc một lần một tuần.

Những người quan hệ nhiều hơn không có mức độ hài lòng cao hơn so với những người duy trì tần suất đều đặn hàng tuần.

Một lý giải cho điểm "ngọt ngào" này là hiệu ứng kéo dài sau khi thân mật, trạng thái thỏa mãn và gắn bó giữa hai người có thể duy trì trong nhiều giờ, thậm chí vài ngày.

Do đó, một lần quan hệ chất lượng có thể đủ để duy trì sự kết nối tình cảm, đặc biệt khi cả hai bận rộn với công việc, con cái hoặc đang trải qua các khủng hoảng sức khỏe tinh thần.

Một cuộc "yêu" hạnh phúc không chỉ là hành động thể xác, mà còn là sự kết nối sâu sắc về mặt cảm xúc. Khi cả hai người đều cảm thấy thoải mái, được lắng nghe và tôn trọng nhu cầu của nhau, sự thân mật mới được xây dựng. Nếu chỉ tập trung vào số lượng mà bỏ qua sự giao tiếp, màn dạo đầu, hay cảm xúc của đối phương, "chuyện ấy" sẽ trở nên trống rỗng và có thể gây tổn thương cho mối quan hệ.

Điều quan trọng không phải là tần suất, mà là cảm giác thỏa mãn, sự đồng thuận và thấu hiểu giữa hai người. Một số cặp đôi chọn "tạm nghỉ" chuyện tình dục để tập trung chăm sóc sức khỏe, chữa lành tinh thần hoặc đơn giản là vì cả hai không còn nhu cầu như trước và họ vẫn hạnh phúc.

Quan hệ tình dục là yếu tố không thể thiếu, nhưng nó không phải là tất cả

Tình dục là một yếu tố quan trọng trong một mối quan hệ lành mạnh, nhưng nó không phải là tất cả. Hạnh phúc đến từ nhiều khía cạnh khác nữa như sự tôn trọng, tin tưởng, chia sẻ, cùng nhau vượt qua khó khăn và hỗ trợ nhau trong cuộc sống hàng ngày. Nếu tình dục trở thành cách duy nhất để duy trì mối quan hệ hoặc để giải quyết các vấn đề, nó sẽ không bền vững. Có đôi khi "gần gũi" mỗi ngày, cũng có người chỉ một lần mỗi tháng và cả hai đều có thể bền vững nếu được xây dựng trên nền tảng giao tiếp cởi mở và sự quan tâm thực sự.

Trong mọi trường hợp, phương cách để đánh thức ngọn lửa đam mê không phải chỉ là chuyện "chăn gối". Một số người cho rằng làm tình nhiều hơn để tận hưởng nhiều hơn nhưng một số khác lại cho rằng làm tình ít hơn nhưng tốt hơn.

Trong cuộc sống hôn nhân đôi khi có những "khoảng lặng" và chính khoảng lặng này đã thôi thúc niềm ham muốn, mà điều này có thể giảm dần theo thời gian, ngoài ra còn giúp có thời gian thư giãn khi quá mệt mỏi hay áp lực công việc.

Tóm lại, hạnh phúc trong tình dục không đến từ việc bạn "yêu" bao nhiêu lần, mà là từ cảm giác trọn vẹn và thỏa mãn về mặt thể xác lẫn tinh thần sau mỗi lần "gần gũi". Một mối quan hệ tình dục chất lượng sẽ là khi cả hai đều cảm thấy được yêu thương, trân trọng và an toàn.

Tác giả: Bảo Bảo (T/H)

Nguồn tin: giadinhonline.vn