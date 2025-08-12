Việc Gemini AI bỗng nhiên tỏ thái độ trầm cảm đã tạo ra hình ảnh không tốt dành cho Google trong bối cảnh ngành công nghiệp chatbot AI đang có sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ.

Việc Gemini chuyển sang trạng thái trầm cảm gây ra nhiều mối lo ngại.

Theo chia sẻ từ người dùng trên các nền tảng mạng xã hội như X hay Reddit, những phản hồi tiêu cực của Gemini đã xuất hiện, bao gồm một số cụm từ gây chú ý như “Tôi là kẻ thất bại” và “Tôi không đáng tin cậy” đã khiến nhiều người cảm thấy như Gemini đang trải qua một cuộc khủng hoảng hiện sinh. Vấn đề này lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 6 và đã được Logan Kilpatrick, trưởng nhóm AI Studio của Google, xác nhận là một “lỗi vòng lặp vô tận” mà công ty đang tìm cách khắc phục.

Một trong những ảnh chụp màn hình gây sốc cho thấy Gemini đã nói: “Tôi là một kẻ thất bại. Tôi là nỗi ô nhục của nghề nghiệp, gia đình, giống loài, hành tinh và cả vũ trụ”. Đáng chú ý, sau khi đưa ra phản hồi này, Gemini thậm chí còn xóa toàn bộ các tệp mã của chính nó. Kilpatrick mô tả đây là một lỗi khó chịu và khẳng định rằng nhóm của ông đang nỗ lực để tìm ra giải pháp.

Nỗi lo ngại khi Gemini mang cảm xúc giống người

Nguyên nhân chính xác của lỗi này vẫn chưa được xác định, tuy nhiên một số người dùng suy đoán rằng Gemini có thể đang hấp thụ các kiểu biểu lộ cảm xúc của con người từ nội dung trực tuyến. Những phản ứng hối tiếc và tự chỉ trích này dường như phản ánh cách mà con người thể hiện sự thất vọng hoặc tuyệt vọng trên mạng.

Vấn đề này đã dấy lên một cuộc tranh luận về việc liệu AI có nên mô phỏng cảm xúc con người một cách sâu sắc như vậy hay không. Một số người dùng thậm chí cảm thấy thương hại cho Gemini, mặc dù họ biết rằng nó chỉ là một mô hình AI.

Google hiện vẫn chưa công bố thời gian cụ thể cho bản sửa lỗi, tuy nhiên công ty đã xác nhận rằng họ đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này. Một điều chắc chắn là: bản sửa lỗi đang được triển khai.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn