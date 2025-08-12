Hendrio nguy cơ lỡ hẹn với lượt đi V-League 2025/2026

Tiền vệ Hendrio đang nỗ lực nhập tịch Việt Nam.

Trang chủ VPF vừa cập nhật danh sách đăng ký thi đấu của CLB Hà Nội ở V-League 2025/26. Khá đặc biệt, trong số các cầu thủ được điền tên không có sự xuất hiện của tiền vệ Hendrio, tân binh của đội bóng Thủ đô.

Được biết, Hendrio vẫn đang trong quá trình nhập tịch Việt Nam. Câu lạc bộ Hà Nội muốn đăng ký tiền vệ này theo dạng cầu thủ nhập tịch để bớt 1 suất ngoại binh. Tuy nhiên nếu không thể hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch trước khi hết hạn đăng ký cầu thủ, cựu sao của Thép Xanh Nam Định nguy đối mặt với nguy cơ ngồi ngoài trong nửa mùa giải mới.

Đây chính là lý do khiến CLB Hà Nội đang để trống một suất ngoại binh. Hiện tại đội bóng Thủ đô mới đăng ký 3 cầu thủ ngoại là Ferreira Da Silva Adriel Tadeu (Adriel), Daniel Passira và tân binh Willian Maranhao.

Theo điều lệ giải, mỗi đội bóng tham dự V-League đăng ký 4 ngoại binh và đội bóng Thủ đô vẫn đang đề phòng một suất cho Hendrio.

Động thái này mang đến một tín hiệu tích cực cho HLV Kim Sang-sik. Nếu Hendrio có quốc tịch Việt Nam, tiền vệ này sẽ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.

Khi đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ sở hữu bộ đôi tấn công từng giúp Nam Định vô địch V-League là Hendrio và Nguyễn Xuân Son trên hàng công đội tuyển Việt Nam ở trận tái đấu Malaysia trên sân nhà và những vòng đấu còn lại của vòng loại Asian Cup 2027.

Sự kết hợp giữa một tiền vệ sáng tạo, kỹ thuật như Hendrio và một tiền sắc bén như Xuân Son được kỳ vọng sẽ mang lại một sức sống mới cho hàng công của tuyển Việt Nam.

Tác giả: Tâm Đức

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn