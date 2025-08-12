Apple sắp biến giấc mơ MacBook giá rẻ thành hiện thực

Mặc dù Apple chưa xác nhận thông tin này nhưng các linh kiện cho dòng MacBook giá rẻ được cho là sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào quý 3 năm nay. Theo nguồn tin, MacBook mới sẽ sử dụng chip A18 Pro, cùng bộ xử lý với iPhone 16 Pro thay vì các chip M1 hoặc M2 như nhiều người dự đoán.

Tuy không phải là chip mạnh mẽ bằng dòng chip M-series nhưng A18 Pro vẫn được thiết kế để cạnh tranh với Snapdragon 8 Gen 3 từ Qualcomm. Với việc macOS đã được tối ưu hóa cho kiến trúc ARM, chip này hứa hẹn sẽ mang lại hiệu suất tốt cho người dùng.

Một điểm đáng chú ý khác là chiếc MacBook giá rẻ này sẽ có màn hình 12,9 inch nhỏ hơn so với MacBook Air hiện tại có màn hình 13,6 inch. Điều này có thể đồng nghĩa với việc một số thông số kỹ thuật liên quan đến màn hình sẽ bị cắt giảm để giữ mức giá cạnh tranh. Ngoài ra, Apple có thể tiếp tục tiết kiệm RAM và dung lượng lưu trữ cho các mẫu MacBook giá rẻ này.

Apple sẽ thắng lớn trên thị trường nhờ MacBook giá rẻ?

Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, MacBook giá rẻ mới có thể được ra mắt vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026. Doanh số bán MacBook hiện tại đang ở mức khả quan nhờ vào sự chuyển mình thành công sang Apple Silicon, và sự xuất hiện của dòng MacBook giá rẻ mới được cho là sẽ giúp đẩy mạnh doanh số từ 30% đến 40% nhờ dòng sản phẩm mới. Tuy nhiên, động thái này có thể ảnh hưởng đến doanh số của dòng MacBook Air, đặt ra thách thức cho Apple trong việc tối ưu hóa lợi nhuận.

Cuối cùng, các nhà phân tích cho rằng MacBook giá rẻ sẽ nhắm đến thị trường giáo dục, nơi đang bị thống trị bởi Chromebook. Điều này như là một sự bổ sung dành cho iPad, vốn đã được thiết kế hướng đến đối tượng khách hàng giáo dục trước đó.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn