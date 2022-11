Lời giải cho du lịch mùa thấp điểm ở Nghệ An

Du khách check in tại Thung lũng hoa Phủ Quỳ (Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Tăng cường liên kết vùng

Xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngay sau khi có chủ trương của Chính phủ “mở cửa” du lịch, Nghệ An đã tích cực củng cố và mở rộng mối quan hệ hợp tác sẵn có, tăng cường việc thỏa thuận, ký kết để các mối quan hệ mang hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa, đẩy mạnh các hoạt động liên kết vùng. Đến nay, nhiều nội dung ký kết đã được triển khai nhằm đẩy mạnh du lịch mùa thấp điểm.

“Qua hành trình 6 ngày 5 đêm, tôi rất ấn tượng bởi vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ, hùng vĩ vùng tây Nghệ An đã mang lại cho du khách những trải nghiệm phong phú, thú vị như: Vãn cảnh, check in, thưởng thức đặc sản, ẩm thực, trải nghiệm các hoạt động văn hóa cùng người dân địa phương. Tôi cho rằng cần phát triển du lịch xanh. Đây là một trong những hướng đi nhằm phát huy lợi thế tiềm năng du lịch của vùng cao miền Tây và cũng biến cái bất lợi (theo tư duy cũ) về địa hình, khí hậu, và các yếu tố khác thành lợi thế khác biệt”, ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ UNESCO Hà Nội nêu ý kiến.

Với vai trò là cầu nối của vùng trong hoạt động liên kết du lịch, ngay khi mở cửa du lịch Nghệ An đã chủ trì triển khai một số hoạt động liên kết du lịch như: phối hợp với các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Xúc tiến du lịch với chủ đề “Ba địa phương, một điểm đến nhiều trải nghiệm”; phối hợp với Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội và Sở Du lịch Hà Nội ký cam kết đưa khách du lịch về với Bắc Trung Bộ. Tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội khảo sát, hoàn thiện và công bố tuor “Canavan - Cung đường miền Tây xứ Nghệ”. Đặc biệt, Diễn đàn Liên kết phát triển Du lịch giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng tại Nghệ An năm 2022 đã được tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết: "Đây là lần thứ 6 Thành phố Hồ Chí Minh liên kết hợp tác với các vùng miền để phát triển du lịch. Chúng tôi tiếp tục liên kết hợp tác phát triển du lịch trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, quảng bá xúc tiến sản phẩm du lịch cũng như phát triển sản phẩm du lịch, đào tạo nguồn nhân lực".

Trong bối cảnh du lịch hiện nay, việc liên kết vùng là cách làm hiệu quả để ngành công nghiệp không khói phục hồi và phát triển bền vững. Việc hình thành rõ nét các sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh nổi trội của địa phương trong tổng quan phát triển du lịch vùng nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch hướng tới khắc phục hạn chế về tính thời vụ. Đây được xem như chìa khóa then chốt tạo ra sức bật mới cho ngành Du lịch Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Giải bài toán thời vụ

Từ tháng 8 trở đi, do đặc trưng thời tiết thường diễn ra mưa bão, lũ lụt nên lượng khách đến Nghệ An giảm đi đáng kể, đặc biệt là khách nội địa.

Theo ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết: Vào mùa du lịch thấp điểm, Sở Du lịch đã ban hành nhiều kế hoạch khảo sát và xây dựng một số sản phẩm, sáng tạo ra nhiều tour mới, đặc biệt là vùng miền Tây Nghệ An- vùng đất đầy tiềm năng về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch mạo hiểm. Sở cùng với địa phương hoàn thiện sản phẩm “Cung đường miền Tây xứ Nghệ”. Bởi vậy, du lịch Nghệ An mùa này không hẳn là thiếu đi sự lựa chọn. Nếu không tắm biển, đi du lịch tâm linh, Nghệ An luôn sẵn có một số sản phẩm du lịch phù hợp với điều kiện thời tiết, phù hợp với đối tượng khách, nhất là khách quốc tế.

Trước tiên, phải kể đến loại hình du lịch cộng đồng - loại hình phù hợp với khách quốc tế - đối tượng khách luôn thích trải nghiệm và khám phá văn hóa bản địa, thăm thú cảnh quan của các làng quê. Du lịch Nghệ An những năm trở lại đây nở rộ các mô hình homestay với các dịch vụ gắn với du lịch cộng đồng và du lịch canh nông như bản Khe Rạn, bản Nưa, bản Xiềng, bản Pha huyện Con Cuông; bản Quang Phúc và Quang Thịnh của xã Tam Đình, huyện Tương Dương lưu giữ những nét văn hóa truyền thống cổ xưa từ ngôn ngữ, trang phục, âm nhạc và phong tục, tập quán.

Đặc biệt, dân ca và dân vũ nơi đây là “đặc sản” hấp dẫn du khách. Những làn điệu dân ca luôn ngọt ngào, say đắm lòng người; làng Thái cổ Hoa Tiến, huyện Quỳ Châu - một trong những điểm nhấn không thể bỏ qua là các gian hàng bán sản phẩm truyền thống. Ở đây, du khách sẽ được nghe các các mẹ, các chị giới thiệu văn hóa đặc trưng hoa văn của thổ cẩm thái. Nếu muốn, du khách có thể tự mình trải nghiệm trên khung cửi để dệt vải, xe tơ…

Du lịch Nghệ An có một hệ thống các cơ sở lưu trú, nhà hàng, các điểm tham quan, dịch vụ bổ trợ... Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức loại hình du lịch MICE (du lịch kết hợp với hội thảo, hội nghị, khen thưởng) vào các dịp cuối năm. MICE cũng là loại hình du lịch có khả năng hút khách du lịch vào mùa thấp điểm.

Để kích cầu du lịch, phát huy lợi thế của du lịch MICE, các doanh nghiệp lữ hành đang tích cực đẩy mạnh liên kết nhằm đưa ra chính sách giá ưu đãi cùng với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút du khách.