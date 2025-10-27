Nghệ An: Bản làng đồng bào Thái giữa đại ngàn Pù Huống tất bật thu hoạch lúa

Do khan hiếm về diện tích đất canh tác, nên những mặt bằng ven các dòng sông nhỏ, khe suối chảy giữa đại ngàn được người dân trong bản sử dụng để trồng lúa nước, đảm bảo an ninh lương thực cho nhiều gia đình. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Từ sáng sớm, việc thu hoạch lúa của bà con dân bản giữa đại ngàn Pù Huống đã diễn ra. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Việc khuân vác, vận chuyển những bó lúa vừa gặt xong từ ruộng đến địa điểm tuốt, vò được thực hiện theo phương thức thủ công và dành riêng cho nam giới có sức khỏe. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Xếp những bó lúa tại điểm tập kết nơi chân ruộng chuẩn bị tuốt lúa. (Ảnh: Xuân Tiến/ TTXVN)
Người dân đồng bào Thái thu hoạch lúa giữa đại ngàn Pù Huống. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Lúa sau khi được phơi khô sẽ được đồng bào Thái mang về bản cất giữ, bảo quản tại những kho dự trữ nằm tách biệt với ở để sử dụng dần. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Nhờ những diện tích lúa bậc thang ven suối, an ninh lương thực các bản làng được ổn định. Do đó sức ép đến công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học đối với Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống đã giảm. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Tác giả: Xuân Tiến
Nguồn tin: vietnamplus.vn