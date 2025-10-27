Đường sá tan hoang, Nghệ An hành động khẩn cấp

Công bố tình huống khẩn cấp về giao thông

Ngày 22/10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3304/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng hạ tầng giao thông do cơn bão số 10 gây ra.

Đường sá, cầu cống bị tàn phá nghiêm trọng do bão lũ ở Nghệ An thời gian vừa qua. Ảnh: Đình Tiệp.

Việc công bố tình huống khẩn cấp về giao thông cho phép các cơ quan chức năng huy động nguồn lực, triển khai biện pháp xử lý kịp thời, rút ngắn quy trình khắc phục, nhằm sớm khôi phục hạ tầng giao thông, ổn định sản xuất và đời sống của người dân.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại, đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục. Trường hợp cần thiết sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để xử lý ngay những vị trí hư hỏng nghiêm trọng, đặc biệt tại các tuyến quốc lộ và cầu, cống bị sập.

Cùng với đó, các đơn vị quản lý đường bộ, lực lượng phòng chống thiên tai, phòng thủ dân sự huy động tối đa nhân lực, máy móc để san gạt, dọn dẹp, khơi thông dòng chảy, khắc phục tạm thời các tuyến bị chia cắt. Các điểm có nguy cơ sạt lở phải được cắm biển cảnh báo, hạn chế lưu thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Tỉnh Nghệ An buộc phải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để sửa chữa, khắc phục hạ tầng giao thông. Ảnh: Đình Tiệp.

UBND tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng khắc phục, đồng thời xây dựng phương án lâu dài để củng cố khả năng chống chịu của hệ thống giao thông trước tác động ngày càng gia tăng, cực đoan của thiên tai, biến đổi khí hậu...

Hạ tầng giao thông tan hoang sau bão lũ

Từ đêm 28 đến sáng 30/9/2025, cơn bão số 10 - tên quốc tế Bualoi đã đổ bộ trực tiếp vào khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó tỉnh Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hoàn lưu bão với mưa lớn kéo dài trên diện rộng, đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng giao thông trên toàn tỉnh.

Theo thống kê của các ngành chức năng, lượng mưa phổ biến từ 200-450 mm, có nơi lên tới gần 600 mm như Yên Thượng, Chợ Tràng, trạm Vinh… Mưa lớn kéo dài khiến đất đá sạt lở, cuốn trôi nhiều đoạn đường và công trình giao thông trọng yếu. Các tuyến quốc lộ như QL.7, QL.16, QL.48, QL.48C, QL.48D, QL.48E cùng hàng loạt tuyến đường tỉnh: ĐT.531C, ĐT.534, ĐT.534C, ĐT.538B, ĐT.539B, ĐT.541, ĐT.543B, ĐT.543C, ĐT.543D, ĐT.544… bị hư hỏng nghiêm trọng.

Nhiều đoạn Quốc lộ 7A bị hư hỏng nặng sau cơn bão số 10. Ảnh: Đình Tiệp.

Nhiều điểm sạt lở taluy dương, taluy âm xuất hiện trên các tuyến đường miền núi; mặt đường bị lún, nghiêng, nứt gãy; hệ thống cống thoát nước, tường chắn, cầu nhỏ bị phá hủy. Đặc biệt, cầu Sốp Chạng trên Quốc lộ 48C bị nước lũ cuốn trôi, làm chia cắt tuyến giao thông huyết mạch nối Quốc lộ 7A vào các xã Yên Hòa, Bình Chuẩn sang các xã vùng huyện Quỳ Hợp cũ. Đây là tuyến vận chuyển vật tư, hàng hóa, nông sản quan trọng của khu vực miền tây Nghệ An, nên sự cố này đã khiến giao thông bị tê liệt cục bộ, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Hàng chục tuyến đường tỉnh khác cũng bị hư hỏng, ách tắc do sạt lở, khiến nhiều khu dân cư vùng cao bị cô lập. Việc vận chuyển hàng hóa, cứu trợ và khắc phục hậu quả sau bão gặp muôn vàn khó khăn. Các phương tiện giao thông, nhất là xe tải, xe khách liên tỉnh, phải dừng lưu thông hoặc đi vòng hàng chục cây số, làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: nongnghiepmoitruong.vn