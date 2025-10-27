Cận cảnh khu đô thị hàng trăm tỷ chậm tiến độ, tiếp tục xin kéo dài thời gian hoàn thiện

Khu đô thị Nam Phố Châu, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, được triển khai trên tổng diện tích 63.041,8m2 (mật độ xây dựng 51,62%), được quy hoạch thành 196 lô đất nền, trong đó có 10 lô biệt thự diện tích 289m2, 57 lô shophouse diện tích từ 160 – 200m2 và 129 lô liên kế diện tích từ 140 – 160m2.

Theo quy hoạch, bên trong dự án có những tiện ích như: khu mua sắm, siêu thị tiện ích; phòng tập Gym, công viên cây xanh, khu vực thể dục thể thao, hồ bơi đẳng cấp, sân bóng đá mini và nhiều tiện ích, dịch vụ khác.

Dự án Khu dân cư Nam Phố Châu hứa hẹn mang đến một cuộc sống hiện đại, tiện nghi, đẳng cấp, góp phần đem lại những giá trị chất lượng nhất cho người dân tại Hương Sơn. Thế nhưng, sau nhiều năm thi công, dự án này vẫn chưa thể hoàn thành.

Ghi nhận của phóng viên vào cuối tháng 10/2025, dự án Khu đô thị Nam Phố Châu vẫn đang dang dở. Một số căn nhà phố thương mại liền kề đã hoàn thành, thế nhưng phần lớn các căn khác vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật vẫn đang “giậm chân tại chỗ”. Nhiều diện tích cần san lấp mặt bằng để triển khai thi công xây dựng vẫn còn bỏ trống. Cây cỏ mọc um tùm, thậm chí rác thải vẫn tràn lan…

Theo tìm hiểu, Khu đô thị Nam Phố Châu do Công ty Cổ phần Sơn An Hương Sơn làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Sơn An (Sơn An Group) là đơn vị phát triển dự án, với nguồn vốn đầu tư dự kiến ban đầu hơn 77,2 tỷ đồng. Tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 4/2019.

Thế nhưng, phải đến ngày 1/9/2019, Sơn An Group mới tổ chức khởi công dự án Khu đô thị Nam Phố Châu, thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh đi vào hoạt động trước ngày 30/4/2022. Tổng nguồn vốn đầu tư tăng gấp đôi hơn 158,5 tỷ đồng.

Đến gần thời gian hết hạn dự án, trước nguy cơ “lỡ hẹn”, chủ đầu tư lại tiếp tục xin kéo dài thời gian hoàn thành dự án thêm 2 năm.

Nguyên nhân được chủ đầu tư lý giải là tại Hương Sơn chưa có mỏ đất được cấp phép nên việc san lấp mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Dẫn đến việc hoàn thiện san lấp một số khu đất còn thiếu và xây dựng tuyến đường trong công trình dự án. Đồng thời, song song với việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của dự án, chủ đầu tư cũng đang triển khai các hạng mục nhà liền kề, trung tâm thương mại...

Để tạo điều kiện cho chủ đầu tư, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục “ưu ái” chấp nhận điều chỉnh. Thế nhưng, sau nhiều năm “ì ạch” thi công, lời hứa hẹn vẫn chưa thể hoàn thành, dự án tiếp tục dở dang. Phía chủ đầu tư một lần nữa xin điều chỉnh…

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm. Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất các chủ trương theo tờ trình, đồng thời giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh chủ trương các Dự án Khu đô thị Nam Phố Châu tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (nay là xã Hương Sơn). Hiện, quy trình điều chỉnh dự án đang được tỉnh Hà Tĩnh triển khai.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn