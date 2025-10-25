Du lịch miền Tây, đừng quên thưởng thức bánh vá giòn rụm ngon quên lối về

Tiếng xèo xèo vang lên trong chảo dầu, mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp – tất cả như bản nhạc quen thuộc của miền sông nước. Bánh vá ngon nhất là khi vừa vớt ra, còn nóng hổi và giòn rụm. Cắn một miếng, vị béo thơm của bột gạo, ngọt tươi của tôm, bùi của đậu xanh và giòn mát của giá đỗ hòa quyện, tạo nên hương vị khiến ai cũng phải xuýt xoa.