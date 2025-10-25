Du lịch miền Tây, đừng quên thưởng thức bánh vá giòn rụm ngon quên lối về

Miền Tây không chỉ níu chân du khách bằng những dòng sông đỏ nặng phù sa hay chợ nổi tấp nập mà còn bởi nền ẩm thực dân dã, đậm tình quê. Trong vô vàn món ngon nơi đây, bánh vá hay còn gọi là bánh giá là món đặc sản có cái tên lạ tai nhưng hương vị lại khiến ai từng nếm thử đều nhớ mãi. Ảnh BHX
Không cầu kỳ, chẳng cần nguyên liệu đắt đỏ, bánh vá được làm từ bột gạo, giá đỗ, đậu xanh, tôm tươi và một ít thịt heo băm hoặc mực thái nhỏ. Thế nhưng chính sự đơn giản ấy lại tạo nên món ăn mang hồn quê sông nước, mộc mạc mà cuốn hút. Ảnh BHX
Tên gọi “bánh vá” bắt nguồn từ chiếc vá – muôi tròn có cán dài, thường được dùng trong bếp để múc canh hay chiên bánh. Khi người dân đổ bột vào vá, thêm topping rồi thả vào chảo dầu sôi, chiếc bánh sẽ dần chín vàng, tròn đều như mặt trăng rằm. Ảnh Cuộc sống miệt vườn
Ở một số nơi khác, món này còn được gọi là bánh giá bởi nguyên liệu không thể thiếu chính là giá đỗ – thứ rau giúp cân bằng vị béo của bột và tôm bằng độ giòn mát tự nhiên. Ảnh BHX
Để làm ra một chiếc bánh vá ngon, người chiên phải thật khéo tay. Bột gạo được pha loãng vừa đủ để vỏ bánh giòn bên ngoài nhưng vẫn mềm mịn bên trong. Ảnh Ngọc Phan
Chiếc vá được tráng qua dầu nóng để chống dính, sau đó múc hỗn hợp bột cùng topping rồi thả nhẹ xuống chảo dầu đang sôi. Khi bánh bắt đầu định hình, người làm khéo léo tách vá ra để bánh nổi lên, chín vàng ruộm.
Tiếng xèo xèo vang lên trong chảo dầu, mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp – tất cả như bản nhạc quen thuộc của miền sông nước. Bánh vá ngon nhất là khi vừa vớt ra, còn nóng hổi và giòn rụm. Cắn một miếng, vị béo thơm của bột gạo, ngọt tươi của tôm, bùi của đậu xanh và giòn mát của giá đỗ hòa quyện, tạo nên hương vị khiến ai cũng phải xuýt xoa.
Món bánh thường được ăn kèm với rau sống, dưa leo, đồ chua và chén nước mắm tỏi ớt pha chua ngọt thứ nước chấm đậm đà làm nên linh hồn của ẩm thực miền Tây. Không ít người ví von rằng, nếu miền Bắc có bánh tôm Hồ Tây, thì miền Tây có bánh vá món bánh dân dã nhưng chứa đựng cả tình quê. Ảnh Nguyễn Minh Tâm
Ngày nay, bánh vá không chỉ còn thấy ở các chợ quê vùng sông nước mà đã theo chân người miền Tây đến thành phố lớn, xuất hiện trong các quán ăn, nhà hàng đặc sản như một “đại sứ ẩm thực” giản dị mà đáng tự hào. Ảnh MIA
Tác giả: Vân Giang (Tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn