Món cháo kỳ lạ ở Quảng Trị sợi như vạt giường, ăn cay xé lưỡi mà vẫn mê

Khác với cháo thông thường nấu từ gạo nguyên hạt, món ăn này được làm hoàn toàn từ bột gạo xay nhuyễn. Gạo được chọn phải là loại vừa dẻo vừa khô, vo sạch, ngâm nước vài tiếng, rồi xay mịn, ép ráo, nhào dẻo và cán thành từng tấm mỏng. Từng tấm bột được cắt đều tay rồi cho vào nấu cùng nước dùng cá, tạo nên sợi cháo trong, dai và thơm nhẹ mùi gạo mới. Ảnh Hằng Lê