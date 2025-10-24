Món cháo kỳ lạ ở Quảng Trị sợi như vạt giường, ăn cay xé lưỡi mà vẫn mê

Không chỉ gây ấn tượng bởi tên gọi, món cháo cá vạt giường của người Quảng Trị còn khiến du khách tò mò bởi cách chế biến và thưởng thức độc đáo. Vị cay nồng, sợi cháo dẻo dai cùng nước dùng ngọt thanh đã khiến món ăn dân dã này trở thành đặc sản trứ danh của vùng đất gió Lào. Ảnh Hằng Lê
Cháo cá vạt giường – hay còn gọi là cháo bột Hải Lăng, bánh canh cá lóc – là món ăn truyền thống của người dân Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Cái tên “vạt giường” xuất phát từ hình dáng của sợi cháo: bột được cán mỏng rồi cắt thành từng dải dài, nhỏ, trông như những thanh tre trong vạt giường xưa.
Khác với cháo thông thường nấu từ gạo nguyên hạt, món ăn này được làm hoàn toàn từ bột gạo xay nhuyễn. Gạo được chọn phải là loại vừa dẻo vừa khô, vo sạch, ngâm nước vài tiếng, rồi xay mịn, ép ráo, nhào dẻo và cán thành từng tấm mỏng. Từng tấm bột được cắt đều tay rồi cho vào nấu cùng nước dùng cá, tạo nên sợi cháo trong, dai và thơm nhẹ mùi gạo mới. Ảnh Hằng Lê
Nguyên liệu chính làm nên hương vị đặc trưng của cháo cá vạt giường là cá lóc loại cá nước ngọt phổ biến ở miền Trung. Cá phải tươi, thịt chắc để không bị bở khi nấu. Sau khi sơ chế, cá được hấp chín, gỡ lấy thịt, còn phần xương được giã nhuyễn, lọc lấy nước làm nước dùng. Nhờ vậy, món cháo có vị ngọt thanh tự nhiên, không cần dùng xương heo hay bột ngọt. Ảnh O Hiền
Thịt cá được ướp với hành tím, tỏi, tiêu và ớt cho thấm rồi xào sơ, trong khi phần lòng cá được xào riêng để giữ độ béo. Khi nước dùng sôi, sợi bột được thả vào, nấu đến khi trong và mềm thì múc ra tô, rắc thêm hành lá, tiêu bột, ớt tươi để dậy hương. Ảnh O Huyen
Điểm đặc biệt khiến món cháo này trở nên khác biệt là không thể ăn bằng thìa mà phải dùng… đũa. Những sợi cháo dai và dày khiến thực khách phải gắp từng đũa, vừa ăn vừa xuýt xoa vì vị cay và hơi nóng bốc nghi ngút. Người Quảng Trị vốn thích ăn cay nên món cháo này thường “nóng hai lần”: nóng vì nhiệt và nóng vì ớt. Ảnh Cao Hoàng Tú Anh
Ngày nay, để phù hợp khẩu vị du khách, nhiều quán chia món cháo thành hai loại cay và không cay. Trên bàn luôn sẵn ớt bột, nước mắm ớt để người ăn tự nêm nếm theo sở thích. Ảnh Linh
Trong tiết trời se lạnh miền Trung, tô cháo cá vạt giường nóng hổi, cay nồng mang lại cảm giác ấm áp và gần gũi. Ảnh Hằng Lê
Mỗi sợi cháo, mỗi miếng cá đều thấm đượm hương vị dân dã, thể hiện nét tinh tế trong ẩm thực Quảng Trị – giản dị nhưng sâu đậm tình người. Ảnh Hoài An
Ngày nay, món ăn này không chỉ hiện diện trong bữa cơm thường nhật của người dân Hải Lăng mà còn trở thành đặc sản níu chân du khách khi ghé thăm vùng đất gió Lào đầy nắng. Ảnh Cao Hoàng Tú Anh
Tác giả: Vân Giang (Tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn