Nhan sắc gây thương nhớ của MC chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

Khánh Vy là gương mặt quen thuộc trên truyền hình và trong cộng đồng những người trẻ yêu thích học tiếng Anh. Năm 2022, cô nàng sinh năm 1999 gây chú ý khi thay thế MC Diệp Chi, trở thành thế hệ MC thứ 4 và là nữ MC trẻ nhất từng dẫn dắt chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Cô nhanh chóng bắt nhịp cùng đàn anh Ngọc Huy - nam MC gắn bó lâu nhất với chương trình tính đến thời điểm hiện tại. Trước đó, BTV 26 tuổi quen thuộc với người hâm mộ các chương trình kiến thức của VTV7 như IELTS Face-Off, Crack'Em Up, Follow Us...