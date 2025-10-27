Quân đội Myanmar cho nổ tung khu phức hợp lừa đảo, cả ngàn người chạy qua Thái Lan

Khói bốc lên trên các tòa nhà sau vụ nổ tại khu phức hợp KK Park ở miền đông Myanmar. Ảnh chụp từ huyện Mae Sot, tỉnh Tak, Thái Lan hôm 24-10 - Ảnh: AFP

Hôm 26-10, báo The Nation (Thái Lan) đưa tin quân đội Myanmar và lực lượng biên phòng tiếp tục cho nổ thêm một tòa nhà khác tại khu KK Park thuộc thị trấn Myawaddy (đông nam Myanmar) vào ngày thứ ba của chiến dịch vào hôm 25-10, khi họ tuyên bố sẽ phá hủy toàn bộ khu lừa đảo này.

Chiến dịch phối hợp nhằm phá dỡ toàn bộ các tòa nhà mới ở khu vực phía nam của khu phức hợp lừa đảo. Theo kế hoạch, các tòa nhà chưa hoàn thiện hoặc nằm ở rìa sẽ bị phá hủy trước, sau đó mục tiêu sẽ chuyển sang các công trình trung tâm, nơi diễn ra hoạt động chính của bọn lừa đảo.

Quân đội Myanmar xác nhận động thái của họ thể hiện quyết tâm xóa bỏ các hoạt động bất hợp pháp và mạng lưới tội phạm ở thị trấn Myawaddy, bang Kayin.

KK Park là trung tâm lừa đảo tại Myawaddy, Myanmar. Quân đội Myanmar tiếp tục chiến dịch trong ngày thứ ba vào hôm 25-10 - Ảnh: THE NATION

Khoảng 18h30 tối 24-10, quân đội Myanmar đã bắt đầu cho nổ các tòa nhà được bọn lừa đảo sử dụng trong khu vực KK Park ở Myawaddy, nằm đối diện với làng Mae Kut Sung Mai thuộc huyện Mae Sot, tỉnh Tak (Thái Lan).

Vụ nổ mạnh đến mức người ta có thể nghe thấy từ phía Mae Sot. Khói trắng dày đặc bao phủ khu vực trong vài phút. Đây là ngày thứ hai của chiến dịch truy quét các ổ lừa đảo trong khu vực. Trước đó quân đội Myanmar đã phá vỡ một hoạt động lừa đảo tại đây và giải cứu gần 2.000 công dân nước ngoài.

Các vụ nổ cùng với việc truy quét khiến nhiều người nước ngoài, trong đó có công dân Thái Lan, hoảng sợ bỏ chạy sang Thái Lan khi họ lo ngại bị quân đội Myanmar bắt giữ.

Đại tá Kunt Sangson, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Rajamanu (Thái Lan), cho biết chính quyền Myanmar đã thông báo trước cho giới chức Thái Lan về thời gian và địa điểm tiến hành các vụ nổ.

Nhiều người đã vượt biên từ Myanmar sang Thái Lan và bị bắt giữ - Ảnh: THE NATION

Chính quyền Thái Lan cũng đã phát loa cảnh báo người dân gần khu vực biên giới, đảm bảo họ được thông tin đầy đủ. Theo các quan chức, không có thiệt hại nào xảy ra trên lãnh thổ Thái Lan.

Quân đội Thái Lan hiện tăng cường tuần tra biên giới và hỗ trợ cho những người chạy qua biên giới, tuân thủ các nguyên tắc nhân đạo.

Trung tâm chỉ huy kiểm soát biên giới tỉnh Tak báo cáo rằng số người nước ngoài vượt biên trái phép vào Thái Lan đã tăng thêm 403 người, nâng tổng số trong hai ngày (tính đến hôm 24-10) lên 1.198 người.

Phần lớn những người này là công dân Ấn Độ, tiếp theo là người Trung Quốc và người Việt Nam. Họ đã được chuyển đến bốn địa điểm tại Mae Sot để sàng lọc, trước khi tiến hành quy trình Cơ chế giới thiệu quốc gia (NRM).

Theo nhà chức trách Thái Lan, một số người trong nhóm này là nạn nhân của nạn buôn người, trong khi những người khác tự nguyện gia nhập các băng nhóm lừa đảo.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn