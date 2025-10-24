Gần 90 nghệ nhân Nghệ An tham gia tập huấn bảo tồn dân ca Ví, Giặm

Nghệ An bồi dưỡng gần 90 nghệ nhân gìn giữ di sản Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. (Ảnh: Sở VHTTDL)

Tham dự lễ khai giảng có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống cùng gần 90 học viên là nghệ nhân, thành viên nòng cốt của 35 câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm trên toàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Nghệ sĩ Ưu tú Tạ Hồng Dương – Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh cho biết: Hoạt động tập huấn là một phần trong Chương trình hành động quốc gia về bảo vệ và phát huy giá trị di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Hằng năm, Trung tâm đều tổ chức các lớp truyền dạy, bồi dưỡng chuyên môn nhằm giúp nghệ nhân, giáo viên và cán bộ văn hóa cơ sở nâng cao năng lực, qua đó gìn giữ và lan tỏa giá trị của loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Lớp tập huấn dân ca Ví, Giặm nhằm nâng cao kỹ năng, lan tỏa di sản văn hóa. (Ảnh: Sở VHTTDL)

Trong 5 ngày học, các học viên sẽ được trang bị nhiều nội dung thiết thực như kỹ năng tổ chức và vận hành câu lạc bộ trong bối cảnh mới; phương pháp truyền dạy, sáng tác, dàn dựng, biểu diễn dân ca. đồng thời, được trao đổi về việc gắn dân ca Ví, Giặm với hoạt động du lịch, giáo dục và đời sống văn hóa cộng đồng.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh – Phó Trưởng khoa Du lịch và Công tác xã hội, Trường Đại học Vinh, khóa tập huấn không chỉ giúp củng cố kiến thức và kỹ năng thực hành mà còn truyền cảm hứng để mỗi học viên trở thành “hạt nhân văn hóa” lan tỏa tình yêu dân ca tại địa phương mình.

Kết thúc khóa học, các nghệ nhân và học viên sẽ trở về với một tầm nhìn mới, sẵn sàng tiếp tục sáng tạo, truyền dạy và giữ cho những làn điệu Ví, Giặm mãi ngân vang trên quê hương Nghệ An.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 24 đến 28/10/2025.

Tác giả: Thành Vinh

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn