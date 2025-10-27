Nổ súng tại đại học ở bang Pennsylvania (Mỹ), ít nhất 1 người thiệt mạng

Nhà chức trách cho biết vụ việc xảy ra ở bên ngoài một tòa nhà lớn có tên là Trung tâm Văn hóa Quốc tế tối 25/10 theo giờ địa phương. Tại đây, các lều trại và bàn ghế được dựng lên để tổ chức tiệc nướng và giao lưu sau một trận bóng đá trước đó trong ngày. Vào thời điểm đó, các sinh viên và cựu sinh viên đang ăn mừng ngày trở về trường tại ngôi trường đại học lịch sử dành cho người da màu này.

Vụ việc khiến 1 nam giới 25 tuổi thiệt mạng do vết thương nặng ở đầu. Những người bị thương ở trong độ tuổi từ 20 - 25, song chưa rõ tình trạng của từng người. Theo luật sư hạt Chester, Christopher de Barrena-Sarobe, trong số các nạn nhân, có 1 sinh viên đang theo học tại trường, 1 cựu sinh viên và 4 người không có quan hệ trực tiếp với trường.