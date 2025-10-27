Băng qua dòng nước lũ, người phụ nữ bán vé số bị cuốn trôi cùng xe máy

Sáng 27-10, người dân và công an cơ sở tại Lâm Đồng kịp thời phát hiện, hỗ trợ một phụ nữ bán vé số bị nước cuốn trôi xuống sông.

Theo đó, do mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại xã Hàm Thạnh (Lâm Đồng) bị ngập, nước chảy xiết từ tối 26-10 đến rạng sáng nay.

Công an địa phương, người dân giúp phơi vé số cho người phụ nữ bị nước lũ cuốn. Ảnh: DT

Trong sáng 27-10, một người phụ nữ bán vé số điều khiển xe máy chạy qua tuyến đường thuộc thôn Dân Cường (Hàm Thạnh), đoạn gần sông Linh thì bị nước cuốn trôi cả người và xe máy

Rất may, thời điểm này người dân và lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, kéo người này lại và đưa lên bờ an toàn.

Xe máy cũng được vớt lên sau đó, tuy nhiên toàn bộ xấp vé số chị mang theo đã bị ướt. Nhiều người dân xung quanh đã chung tay giúp chị phơi khô vé số.

Khi mưa lớn gây ngập cục bộ, Công an xã Hàm Thạnh chủ động phân công lực lượng túc trực tại các điểm nước chảy xiết, khu vực nguy hiểm để cảnh báo và hỗ trợ người dân di chuyển an toàn.

Nhờ sự chủ động này đã kịp thời phát hiện và cứu nạn người phụ nữ bán vé số, ngăn chặn các vụ rủi ro xảy ra.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động