Bóng đá Malaysia nguy cơ nhận thêm án phạt từ FIFA

Tuyển Malaysia nguy cơ bị xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam và Nepal ở giải châu Á.

Vừa qua, Chủ tịch FIFA – ông Gianni đã tham dự 1 sự kiện do FIFA cùng Liên đoàn bóng đá Malaysia phối hợp tổ chức tại Malaysia, trong dự án có tên FIFA Arena.

Điều này khiến không ít người hâm mộ Malaysia ấp ủ hy vọng có thể đảo ngược tình thế trong vụ bị xử phạt vì nhập tịch trái phép 7 cầu thủ.

Trước đó từng xuất hiện hình ảnh ông Infantino tỏ thái độ hữu hảo với quan chức bóng đá Malaysia trong cuộc họp Hội đồng FIFA diễn ra tại Zurich cách đây ít ngày.

Tuy vậy, ông Datuk Seri Azzuddin Ahmad - cựu Tổng thư ký FAM khẳng định: "Việc bắt tay với chủ tịch của FIFA không mang ý nghĩa gì cả. Luật là luật, FAM có thể phải nhận án phạt còn nặng hơn nữa" - Astro Arena dẫn lời.

Trong một bài đăng gần đây, tờ báo hàng đầu của Malaysia là New Straits Times cũng nhận định "FAM đã lôi cả đất nước vào 1 vụ việc đáng xấu hổ", và tin rằng án phạt sau cùng là điều khó tránh khỏi.

Và mới đây, đến phiên Hoàng Thân Tunku Ismail phát biểu trong cuộc họp báo rằng: "FAM sẽ không thể đảo ngược quyết định của FIFA".

Nhìn chung, việc FAM vẫn còn mù mờ về việc FIFA mở cuộc điều tra cho thấy khả năng họ kháng cáo thành công là rất thấp.

Một khi hết thảy những nhân vật quan trọng của bóng đá Malaysia đều tin rằng FAM sẽ không đảo ngược được quyết định của FIFA, quá trình kháng cáo của họ xem như khó có kết quả.

Điều duy nhất bóng đá Malaysia kỳ vọng lúc này là AFC sẽ đưa ra 1 án phạt nhẹ dành cho họ ở vòng loại Asian Cup 2027, nơi đội bóng này có 2 trận giành chiến thắng nhờ sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép trước tuyển Việt Nam và Nepal.

Tác giả: Phú Phú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn